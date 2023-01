La ricerca di un posto di lavoro potrebbe terminare presto: fioccano le proposte Arval

Chi è alla ricerca di un posto di lavoro deve valutare le proposte di Arval, leader mondiale nella gestione delle flotte aziendali.

Più di tre milioni di veicoli gestiti in 53 Paesi, una realtà solida presente in Italia dal 1995, non sarebbe perfetto trovare una posizione aperta a cui aspirare?

Le occasioni lavorative in Italia in questo inizio 2023 non mancano. Tante aziende ed enti cercano personale per ampliare l’organico. Da Decathlon a Poste Italiane, da Banca Sella all’Università, opportunità da valutare se si è in cerca di un posto di lavoro perché stanchi della propria occupazione o per iniziare una carriera gratificante. Le posizioni aperte sono numerose anche presso Arval, società leader nella gestione delle flotte aziendali con un motto esplicativo “Great Service is about Great People”. Il successo non si raggiunge per caso ma avendo una squadra di lavoratori con passione, coraggio, integrità, voglia di crescere. Se questo mondo potrebbe essere quello perfetto per iniziare un percorso professionalmente gratificante è arrivato il momento di conoscere le offerte di lavoro e la modalità di candidatura.

Arval, trovare un posto di lavoro non è mai stato così semplice

Accendendo alla sezione Lavora con Noi del portale Arval.it si potranno conoscere le posizioni aperte a cui candidarsi. Al momento sono attive quindici offerte per le sedi di Milano, Firenze, Roma e Austin. Volendo rimanere nella nostra penisola ci si potrà proporre per il ruolo di customer care specialist incaricato della gestione del reclamo end to end con un approccio One Voice e la conoscenza completa di tutti i prodotti e servizi dell’azienda. Tra i requisiti una Laurea in materie economiche, esperienza pregressa di almeno un anno nel settore, capacità di inserimento in un contesto dinamico e strutturato. Sono richieste, poi, capacità relazionali e doti comunicative, problem solving, capacità di lavorare in team e dimestichezza con i comuni applicativi informatici. Il contratto proposto è a tempo determinato per la sede di Scandicci (Firenze).

Altra posizione aperta è l’accounting specialist. Si occuperà di registrazioni di operazioni di contabilità, alimentazione del sistema contabile, reperimento autorizzazioni e supporto alle attività di gestione delle chiusure mensili. Si richiede conoscenza delle norme contabili, capacità di analisi, conoscenza di Excel, adattabilità, team Working e problem solving. Gli anni di esperienza necessari sono due.

Come candidarsi ad una posizione aperta

Arval ricerca anche Talent Acquisition Support, Data Quality Analyst Support, Junior Business Controller e altre figure da inserire in diversi stage presso varie sedi della multinazionale. Per candidarsi al ruolo preferito basterà selezionare la posizione aperta, cliccare sulla voce “candidati” e creare un account per accedere al form di candidatura. Si potrà entrare anche con il proprio account Linkedln. Interessante sapere, infine, che per ogni posizione aperta è indicato il processo di selezione che si dovrà affrontare.