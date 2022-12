Striscia la Notizia, quanto guadagnano le veline a settimana: le cifre

Quanto guadagnano a settimana le veline di Striscia la Notizia, Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca? Svelate le cifre che non ti aspetti.

Tra i programmi più seguiti del piccolo schermo sono in molti a voler sapere quanto guadagnano in una sola settimana le veline di Striscia la Notizia. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Striscia la Notizia è uno dei programmi più longevi e seguiti della storia della televisione italiana. In grado di mettere in guarda i propri telespettatori su vicende poco chiare, diversi sono i servizi di denuncia trasmessi dal noto tg satirico, come ad esempio un trucco attraverso il quale i malintenzionati riescono a svuotare il conto corrente del malcapitato di turno.

Allo stesso tempo a destare ovviamente interesse sono i vari protagonisti della trasmissione, come le veline. Molte le ragazze che hanno ballato sul bancone di Striscia nel corso degli anni, come Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca che sono le veline dell’edizione 2022-20023 del tg satirico, in onda da martedì 27 settembre 2022.

Visto il loro lavoro, pertanto, non stupisce che siano in molti a voler sapere qualcosa in più su di loro e a chiedersi quanto guadagnano le due ragazze in una sola settimana per ricoprire il ruolo di veline. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Striscia la Notizia, quanto guadagnano le veline in una sola settimana? Le informazioni disponibili

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino i guadagni delle due veline di Striscia la Notizia. Se tutto questo non bastasse, in base ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, sembra che il cachet non sia uguale, nel corso degli anni, per tutte le veline che ballano sul bancone del tg satirico.

Il compenso, infatti, differisce in base a diversi fattori, come ad esempio la conduzione di altri programmi come Paperissima. Ma non solo, a ricoprire un ruolo importante sono anche i guadagni derivanti dai vari set fotografici, sponsor e promozioni varie. Stando ad alcune stime, comunque, sembra che le veline di Striscia la Notizia portino a casa circa mille euro a settimana.

Ovvero circa quattro mila euro al mese, che in un anno sono pari a ben 48 mila euro. Come già detto, comunque, si tratta solo di rumors e non sono disponibili informazioni certe in merito ai compensi delle veline di Striscia la Notizia, così come non sono mai giunte conferme da parte delle dirette interessate.