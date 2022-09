Anastasia Ronca, chi è e quanto guadagna la nuova velina di Striscia la Notizia

Nuova velina bionda di Striscia la Notizia, quanto guadagna Anastasia Ronca? Svelate le cifre che non ti aspetti.

Velina bionda dell’edizione 2022 – 2023 di Striscia la Notizia assieme a Cosmary Fasanelli, sono in molti a chiedersi quanto guadagni Anastasia Ronca. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Nuova velina bionda di Striscia la Notizia, non stupisce che siano in molti ad essere curiosi di scoprire qualcosa in più su Anastasia Ronca, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Anastasia Ronca: chi è, altezza, carriera

Nome: Anastasia Ronca

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 2000

Luogo di nascita: Somma Vesuviana (provincia di Napoli)

Nata a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, Anastasia Ronca è nata nel 2000. Dopo aver frequentato l’istituto di Arte e Moda, ha iniziato fin da subito a lavorare come modella e fotomodella. Appassionata di ginnastica artistica, nel 2019 ha esordito sul piccolo schermo prendendo parte al corpo di ballo di Colorado in qualità di Miss Colorado.

Nel 2021 ha ricoperto il ruolo di tentatrice di Temptation Island, mentre per la stagione televisiva 2022 – 2023 è stata scelta, assieme a Cosmary Fasanelli, per ricoprire il ruolo di velina di Striscia la notizia.

Anastasia Ronca: vita privata, fidanzato, figli

Particolarmente riservata, della vita privata di Anastasia Ronca si sa davvero ben poco. Nota al grande pubblico per aver partecipato a Temptation Island in qualità di tentatrice, sembra che da allora la sua situazione non sia ancora cambiata, con la nuova velina bionda che sarebbe ancora single. Come già detto, comunque, non sono disponibili informazioni in tale ambito.

Anastasia Ronca: quanto guadagna e patrimonio

Come sovente accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino i guadagni e il patrimonio della nuova velina bionda di Striscia la Notizia. A tal proposito, comunque, è possibile ipotizzare che per ricoprire tale ruolo percepirà un compenso simile alle precedenti veline del noto tg satirico.

Entrando nei dettagli, in particolare, interesserà sapere che, stando ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, sembra che le veline percepiscano circa 200 euro a puntata. Per cinque puntate settimanali, pertanto, riuscirebbero a portare a casa ben mille euro a settimana, pari a circa 4 mila euro al mese.

A questi compensi bisogna poi aggiungere quelli derivanti dai vari set fotografici, sponsor e promozioni varie. Come già detto, comunque, si tratta di indiscrezioni e non sono disponibili informazioni certe in merito ai guadagni delle veline di Striscia la Notizia.

Anastasia Ronca: Instagram

Nuova velina di Striscia la Notizia, Anastasia Ronca è molto seguita anche su Instagram dove condivide spesso scatti della sua attività professionale.