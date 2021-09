Quanto guadagnano Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani, le nuove veline di Striscia la Notizia? Svelate le cifre che non ti aspetti.

Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani sono le nuove veline di Striscia la Notizia. Entrambe diventate note al grande pubblico grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, non stupisce che molti siano curiosi di conoscere qualcosa in più su di loro, come ad esempio a quanto ammonti il loro patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi sono, la loro carriera e soprattutto quanto guadagnano.

Giulia Pelagatti e Talisa Jade: chi sono, carriera

Nome: Giulia Pelagatti

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 5 aprile 1999

Luogo di nascita: Prato

Nome: Talisa Jade Ravagnani

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 28 agosto 2001

Luogo di nascita: Milano

Giulia Pelagatti è nata il 5 aprile del 1999 a Prato sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Non sono disponibili informazioni in merito alla sua altezza e peso. Ha conseguito la maturità presso il liceo delle Scienze Umane “G.Rodari” e frequentato diversi corsi e stage di danza, sia in Italia che all’estero. Dopo un’opportuna formazione ha cominciato a gareggiare con la Fids, ovvero Federazione Italiana Danza Sportiva.

Ha gareggiato come ballerina sportiva in moltissime competizioni, per poi diventare nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi nella stagione 2016/2017, dove arriva al serale ma non vince la competizione. Entra quindi nel corpo di ballo del programma Colorado, per poi diventare nel settembre del 2021 la velina mora di Striscia la Notizia.

La velina bionda, invece, è Talisa Jade Ravagnani, nata a Milano il 28 agosto 2021 sotto il segno zodiacale della Vergine. Ha vissuto a Dubai fino all’età di 13 anni per poi trasferirsi a Los Angeles, dove ha coltivato la propria passione per la danza. Riesce ad entrare in una prestigiosa scuola di ballo.

Ma non solo, nel corso della sua permanenza negli Stati Uniti, Talisa Ravagnani prende anche parte, come ballerina, al videoclip della cantante Selena Gomez dal titolo Look At Her Now. Rientrata in Italia, diventa nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione ad Amici 19. Nel settembre del 2021 diventa la nuova velina di Striscia la Notizia, con al timone Vanessa Incontrada e Alessandro Siani.

Giulia Pelagatti e Talisa Jade: vita privata, ex, fidanzati

Per quanto riguarda la vita privata, non si hanno informazioni in merito alla vita sentimentale di Giulia Pelagatti. In passato ha avuto una storia con un suo compagno di Amici, ovvero Riccardo Marcuzzo, meglio noto come Riki. Per quanto riguarda i luoghi comuni che vogliono la velina che si fidanzi con il calciatore, inoltre, la stessa Pelagatti, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha dichiarato: “Mah, lo vedo poco probabile e di sicuro al momento non mi interessa. Sono un po’ di vecchi principi, ho chiuso da qualche mese una storia importante e per ora quel capitolo non mi interessa“.

Dall’altro canto Talisa Jade Ravagnani, sempre al Corriere della Sera ha dichiarato: “Nemmeno a me, sono totalmente concentrata sul mio lavoro e sulla mia carriera, non ho la testa per altro“. Anche sulla vita sentimentale della vita privata della Ravagnani si sa ben poco. È noto, comunque, che ha avuto una relazione con il ballerino Javier Rojas, per poi ritrovare l’amore con il modello Mike Cugnata.

Giulia Pelagatti e Talisa Jade: quanto guadagnano e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Giulia Pelagatti e Talisa Jade. Come noto a partire da settembre 2021 sono le nuove veline di Striscia la Notizie e a tal proposito è possibile ipotizzare che per ricoprire tale ruolo percepiranno un compenso simile a coloro che le hanno precedute.

A tal proposito interesserà sapere che, in base ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, sembra che le veline percepiscano circa 200 euro a puntata. Per cinque puntate settimanali, quindi, riuscirebbero a portare a casa ben mille euro a settimana, pari a circa 4 mila euro al mese.

A tali compensi bisogna poi aggiungere quelli derivanti dai vari set fotografici, sponsor e promozioni varie. Come già detto, comunque, si tratta solo di indiscrezioni e non sono disponibili informazioni certe in merito ai compensi delle veline di Striscia la Notizia.

Giulia Pelagatti e Talisa Jade: Instagram

Sia Giulia Pelagatti che Talisa Jade sono attive su Instagram, dove condividono scatti e video con i loro follower, il cui numero sembra destinato a crescere proprio grazie alla loro avventura in qualità di veline a Striscia la Notizia.