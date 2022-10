Bonus da 550 euro, al via le domande ma non c’è molto tempo: chi deve affrettarsi

Un Bonus dal valore di 550 euro giunge come un regalo inaspettato per una precisa categoria di lavoratori. Scopriamo quale e come funziona l’agevolazione.

Poco più di un mese di tempo per inoltrare domanda e ricevere 550 euro in busta paga. Ad attivarsi subito devono essere i lavoratori con contratto part time.

Gli aiuti arrivano per tutti i cittadini, con modalità diverse e importi differenti, ma arrivano. Dopo il Bonus 200 euro e quello da 150 euro di prossima erogazione, giunge notizia di una nuova agevolazione che si rivolge ai lavoratori part time. A dare spiegazioni sulla misura è l’INPS in un’apposita circolare. Sebbene la prestazione sia stata prevista dal Decreto Aiuti pubblicato in Gazzetta Ufficiale a luglio, le informazioni sono state rese note solo ora e non sono neanche complete. Al momento, infatti, l’ente della previdenza sociale ha comunicato le modalità con cui richiedere il Bonus e ottenerlo.

Bonus da 550 euro, come funziona

La prima informazione utile da sapere è che il Bonus 550 euro è compatibile con i Bonus una tantum da 200 e 150 euro in quanto hanno finalità differenti. La nuova agevolazione si rivolge ai lavoratori subordinati con contratto di lavoro di tipo ciclico. Parliamo di un contratto a tempo parziale dalle modalità lavorative uniche. Il dipendente lavora solamente in alcuni periodi dell’anno. Il resto del tempo non ha obblighi.

Per poter richiedere la misura sarà necessario che il contratto si riferisca all’anno 2021. Durante gli scorsi 12 mesi, dunque, i lavoratori part time con lavoro di tipo ciclico orizzontale o verticale dovranno aver accumulato periodi completamente senza lavoro per almeno un mese. Inoltre, non dovranno essere inferiori alle 7 settimane e superiori alle 20. Il conteggio avverrà a giornate solamente per i lavoratori del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Condizione necessaria, poi, è che durante i periodi senza lavoro non si siano avuti rapporti di lavoro subordinato con altri datori di lavoro. Inoltre, i richiedenti non dovranno aver ricevuto la NASPI, indennità di disoccupazione.

Modalità di inoltro della domanda

La domanda di accesso al Bonus 550 euro dovrà essere inoltrata entro il 30 novembre 2022 accedendo al sito dell’INPS tramite credenziali digitali (SPID, Carta di Identità Elettronica e Carta Nazionale dei Servizi). La sezione di riferimento è “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” che si trova entrando in “Prestazioni e Servizi” e “Servizi”. Una volta all’interno della sezione bisognerà cliccare su “indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”.

In alternativa alla via tecnologica si potrà chiamare il Contact Center (803 164 da fisso e 06 164 164 da mobile) oppure richiedere l’aiuto di CAF e Patronati.