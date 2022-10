L’alimento che fa vivere 100 anni: la scienza ha trovato l’elisir di lunga vita

Qual è l’alimento che se mangiato tutti i giorni fa vivere fino a 100 anni? La ricerca scientifica ha rivelato il segreto della longevità.

Scopriamo qual è il cibo da consumare quotidianamente (o quasi) per mantenersi in salute e vivere più a lungo.

Nella salute dell’organismo il cibo riveste un ruolo rilevante. Mangiare sano, eliminare determinati alimenti e fare sport sono le tre indicazioni che ogni medico fornirà a chi desidera allontanare malattie e mantenere il corpo sano. Non è semplice rinunciare a ciò che piace. Le ricette più buone sono, spesso, quelle che fanno proprio più male. Basti pensare alla frittura o ai dolci per comprendere quanto dedicarsi ad una vita puramente salutare sia difficile per tante persone.

Eppure, chi desidera vivere fino a 100 anno dovrà fare qualche rinuncia seconda quanto affermato dai ricercatori che hanno partecipato ad uno studio pubblicato sulla rivista Circulation. L’indagine ha messo a confronto due tipi di dieta, quella occidentale basata su carni rosse, cereali raffinati, cibi lavorati e zucchero e quella sana incentrata su verdure, legumi, frutta e cereali integrali. Scopriamo i risultati.

L’alimento di lunga vita qual è?

Due diete diverse con i partecipanti allo studio seguiti per 18 anni della loro vita. Le conclusioni hanno riportato come i consumatori della dieta salutare diminuiscono del 17% il rischio di mortalità totale e del 28% la morte per malattie cardiovascolari contro l’aumento del 21% e del 22% delle persone che seguono la dieta occidentale.

Contemporaneamente a questa ricerca, gli studiosi si sono soffermati sulle zone blu del mondo, quelle in cui vivono più centenari. Hanno riscontrato, così, analogie nell’alimentazione di chi vive più a lungo. In particolare, il cibo più salutare sembrerebbero essere i fagioli o i legumi in generale. Se associati ad uno stile di vita calmo, rilassato, con moderato consumo di alcool arrivare ai 100 anni sarà ancora più facile.

Basta una tazza e si vive più a lungo

I ricercatori riportano come mangiare una tazza di fagioli al giorno sia l’elisir di lunga vita delle zone blu del mondo. I fagioli sono ricchi di proteine e fibre vegetali (15 grammi ciascuno in una tazza) e contengono pochissimi grassi (meno di un grammo di zuccheri e grassi). Hanno, poi, il polifenolo – un potente antiossidante – che rallenta l’invecchiamento avendo proprietà antinfiammatorie, antiobesità, antidiabetiche e cardioprotettive.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Le fibre sono fondamentali per la salute del corpo e per la longevità. In più, riducono il rischio di depressione, diabete, demenza e ipertensione (come riportato dalla Gerontological Society of America). Insomma, chi vuole vivere fino a 100 anni dovrà introdurre nella dieta quotidiana un semplice alimento, il fagiolo.