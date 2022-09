Tumori, gli 8 cibi da inserire nel paniere della salute per contrastare l’insorgere della malattia

Contro l’insorgenza dei tumori è consigliabile l’assunzione di antiossidanti attraverso 8 cibi dagli incredibili poteri. Scopriamo quali sono.

Non un miracolo ma un aiuto per contrastare l’insorgenza del cancro. Vediamo quali prodotti inserire nel paniere della salute.

I medici della Società Italiana di Andrologia sono convinti che la prevenzione sia fondamentale in relazione all’insorgenza delle malattie. Il cancro non fa eccezione. I controlli periodici sono la prima arma nelle mani degli uomini per difendere la propria salute. Analisi del sangue, ecografie, esami specialistici sono consigliati dai dottori per verificare periodicamente che il proprio organismo sia sano e nessuna patologia rischi di danneggiarlo. Parimenti, secondo gli esperti della SIA l’alimentazione svolge un ruolo determinante nel contrastare l’insorgere delle malattie, tumori inclusi, o nel controllarne la diffusione nei primi stadi di manifestazione. Gli studiosi sono giunti a questa conclusione in seguito a diversi studi e, naturalmente, i risultati non sono generalizzabili in toto ma rappresentano comunque un buon punto di partenza.

Tumori e alimentazione, i cibi da consumare a tavola

Secondo gli studi, il cancro può essere prevenuto con uno stile di vita sano e un’alimentazione adeguata nel 40% dei casi. Scegliendo i giusti cibi, dunque, si riducono le possibilità di insorgenza dei tumori, tra le malattie che maggiormente affliggono le persone. I primi cinque alimenti da inserire nella dieta sono il tè verde, il pomodoro, gli arachidi, l’uva e il melograno.

Iniziamo dalle proprietà benefiche del tè verde, un potente antiossidante grazie all’epigallocatechine. Tali sostanze riducono il rischio di cancro alla prostata del 60% e dell’80% con assunzione prolungata per due anni. In più il tè verde depura il fegato, regola il metabolismo e aiuta a dormire meglio. Continuiamo con l’uva, ricca di resveratrolo una molecola dall’azione antiossidante in grado di inibire la progressione cellulare del tumore.

E poi il pomodoro, gli arachidi, il melograno…

Il potere antinfiammatorio e antiossidante del pomodoro è un alleato contro i tumori. I licopeni riducono la possibilità di ammalarsi del 12/26%. Il melograno, invece, è ricco di acido ellagico e aiuta i pazienti sottoposti alla chemioterapia a stimolare la tossicità del trattamento a livello di cellule, tessuti e organi.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Da introdurre nella dieta, poi, gli arachidi e i mirtilli che contengono pterostilbene ossia un antiossidante dalle notevoli capacità preventive. Concludiamo con gli ultimi due cibi che aiutano a prevenire l’insorgenza dei tumori ossia l’aglio e l’olio extravergine d’oliva. Quest’ultimo garantisce scientificamente (la meta-analisi risale a gennaio 2022) la riduzione del 31% del rischio cancro.