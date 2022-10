I cibi che fanno tornare il sorriso: il buon umore comincia a tavola

By

Sapevate che alcuni cibi contengono triptofano, l’aminoacido che stimola l’ormone della felicità? Scopriamo quali sono per allontanare la malinconia con la dieta corretta.

Per stimolare la serotonina e far tornare il buon umore bisogna mangiare alcuni cibi in particolare. Una lunga lista della felicità.

Il pensiero “mi butto sul cibo per combattere la malinconia” è scientificamente corretto. Ci sono degli alimenti, infatti, che appartengono al gruppo del mood food in quanto ricchi di triptofano. L’aminoacido stimola la serotonina ossia l’ormone della felicità. Mangiare i prodotti che elencheremo, dunque, allontanerà la tristezza e permetterà di vedere la vita sotto una nuova ottica. Nello specifico, grazie alla serotonina si sprigionerà più energia, si combatteranno ansia e depressione e il sorriso tornerà ad illuminare il viso. Proprio quello che ci vuole con l’autunno appena iniziato e lunghi mesi freddi e pieni di impegni da affrontare.

I cibi che danno felicità, ecco l’elenco

Iniziamo con il primo posto del cioccolato fondente. Tra triptofano, prebiotici e antiossidanti è alta la produzione di serotonina e delle endorfine. Il cioccolato è il miglior antidepressivo naturale oltre ad essere afrodisiaco e un alleato di bellezza. Proseguiamo con la frutta secca. Arachidi, mandorle, pinoli, anacardi sono il modo migliore per iniziare la giornata soprattutto se accompagnati da yogurt e frutta.

Anche i latticini sono tra i cibi che allontanano la malinconia così come i formaggi, specialmente pecorino, formaggio grana e parmigiano. La frutta, gustosa e fresca, aiuta ad avere buon umore. La banana, ricca di potassio, vitamina B e acido folico, tranquillizza il sistema nervoso, al pari dei datteri ricchi di magnesio e vitamina B.

L’elenco continua…

Asparagi e spinaci non possono mancare sulle tavole degli italiani, anche fuori stagione grazie ai cibi surgelati. Immancabili anche le uova, ricche di proteine nobili dall’elevato valore nutrizionale e biologico. Contengono ferro, calcio, fosforo, vitamina K2, vitamine B e la vitamina D. In più, nel tuorlo ci sono 237 mg di triptofano per 100 grammi di prodotto.

Nella lista dei cibi da mangiare contro la malinconia citiamo, infine, i cereali e i legumi. I primi donano forza e energia e sazietà. Farina d’avena, farina di frumento integrale, farro e miglio sono i migliori antidepressivi dato che contengono 200 mg di triptofano ogni 100 gr di prodotto. I legumi sono, invece, antiossidanti, hanno pochissimi grassi, sono ricchi di ferro e fibre. Le lenticchie e i fagioli producono serotonina regalando il buon umore.