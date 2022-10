Guida alla domanda del Bonus 200 euro sulla piattaforma INPS: pochi click per ottenere i soldi

Come inoltrare domanda di accesso al Bonus 200 euro tramite sito INPS? Una pratica guida per autonomi, stagionali, incaricati delle vendite a domicilio, lavoratori domestici e altre categorie.

La piattaforma INPS è stata predisposta per accogliere le istanze di richiesta del Bonus 200 euro una tantum.

Lavoratori dipendenti, pensionati, percettori del Reddito di Cittadinanza e di indennità di disoccupazione hanno ricevuto o riceveranno il Bonus 200 euro automaticamente. Gli altri beneficiari pronti a ricevere i soldi nel mese di ottobre sono obbligati ad inoltrare domanda di accesso alla prestazione per ottenere l’erogazione. L’INPS a tal proposito ha attivato un servizio sul portale ufficiale a cui si accede unicamente con credenziali digitali quali SPID, Carta di Identità Elettronica oppure Carta Nazionale dei Servizi. Gli interessati sono gli incaricati alle vendite a domicilio, i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori del mondo dello spettacolo, gli autonomi senza partita IVA. I lavoratori domestici hanno avuto tempo fino al 30 settembre per l’inoltro della domanda.

Domanda di Bonus 200 euro come procedere

La domanda per richiedere l’erogazione dei 200 euro una tantum – misura prevista dal Governo per sostenere la popolazione contro l’inflazione – dovrà essere inoltrata entro il 31 ottobre 2022. Il riferimento è alle categorie citate nel precedente paragrafo. Discorso diverso per gli autonomi e professionisti con Partita IVA che hanno tempo fino al 30 novembre per accedere al portale dell’INPS, entrare nella sezione loro dedicata e completare la richiesta (che include anche l’erogazione del Bonus 150 euro).

Tornando alle nostre categorie, l’inoltro della domanda dovrà avvenire tramite sito ufficiale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Inserendo le credenziali digitali si entrerà nell’Area MYINPS dove si potrà cercare la misura di riferimento. Cliccando sulla sezione di interesse si darà inizio alla procedura. Occorrerà compilare i campi richiesti specificando la modalità preferita di erogazione dei 200 euro (bonifico bancario o su Libretto Postale ad esempio). Pochi click e si potrà concludere l’inoltro della domanda.

Esistono strade alternative?

I beneficiari poco tecnologici possono scegliere soluzioni alternative per inoltrare domanda del Bonus 200 euro. La prima strada è chiamare il Contact Center al numero verde gratuito 803 164 (solo da fisso) oppure al numero a pagamento 06 164 164 (da mobile). Infine, l’ultima alternativa è rivolgersi a CAF e Patronati per esplicare la procedura.