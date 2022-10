Nuovi Bonus nei piani del Governo: li troveremo sotto l’Albero di Natale?

Un nuovo pacchetto di Bonus dovrebbe essere infiocchettato dal nuovo Governo in fase di formazione. Riceveremo il regalo sotto l’Albero di Natale?

Nell’attesa di conoscere l’elenco completo dei nomi che formeranno l’esecutivo post-Draghi cerchiamo di capire se arriveranno nuovi aiuti economici.

In campagna elettorale più o meno tutti i partiti hanno promesso agli italiani sostegni economici per consentire di affrontare l’inflazione con armi più efficaci rispetto quelle attuali. Lo stesso Fratelli d’Italia, vincitore delle elezioni con Giorgia Meloni al comando, ha parlato di interventi volti al supporto del potere d’acquisto dei cittadini. Questa è la priorità assoluta per la probabile futura premier e ciò che gli italiani si aspettano dal nuovo esecutivo. Basta misure sporadiche, irrilevanti e limitate. Servono provvedimenti più efficienti rispetto al passato. Ciò non toglie che diversi aiuti pianificati dal Governo Draghi non possano essere prorogati o messi in atto nonostante il cambio di esecutivo. Poniamo il caso del Bonus 150 euro promesso con il Decreto Aiuti Ter.

Bonus in arrivo per i cittadini?

Il nuovo esecutivo, una volta formato, dovrà mettersi immediatamente al lavoro per sciogliere nodi, chiarire questioni ed elaborare misure che possano realmente aiutare la popolazione. Dalle pensioni al Reddito di Cittadinanza fino agli aumenti di stipendi. Gli argomenti sono vari e numerosi e solo con determinazione e accordo si potranno raggiungere compromessi e risoluzioni che possano soddisfare i cittadini. Sia quelli che hanno votato per il centrodestra dimostrando fiducia alla Meloni sia quelli che hanno posizioni politiche differenti.

Riuscirà la nuova presunta premier Meloni a far cambiare idea a chi le ha dimostrato di avere un’opinione poco positiva della sua figura? La strada è irta di ostacoli ma alcuni sono stati già abbattuti. Il Bonus 150 euro, ad esempio, potrebbe essere un punto di partenza per aiutare i cittadini. Arriverà nel mese di novembre ma perché escludere la possibilità che venga prorogato per il mese di dicembre? Un gradito regalo di Natale da far rientrare nei Fondi già previsti per il pacchetto da infiocchettare dal nuovo esecutivo. Parliamo di 4,7 miliardi di euro per dicembre e altri 14 miliardi circa per i primi tre mesi 2023.

Chissà se l’attesa verrà ripagata…

Un sostegno al reddito arriverà, questo è certo. Che sia sotto forma di proroga del Bonus 150 euro oppure come altra agevolazione di cui – per ora – non è dato sapere importo o limite reddituale dei percettori poco importa. I primi passi del nuovo Governo permetteranno ai cittadini di comprendere la direzione in cui si muoverà l’esecutivo. Occorre attendere qualche altra settimana ma Giorgia Meloni deve ricordare che la pazienza degli italiani non durerà a lungo soprattutto se non si avranno i soldi a disposizione per pagare le bollette di importo stratosferico. Insomma, il regalo di Natale dovrà arrivare e dovrà anche essere promettente per un futuro meno nero.