Ilary Blasi, a quanto ammonta l’assegno per il mantenimento? Non ci crederete

Ilary Blasi riceverà un assegno di mantenimento da Francesco Totti? Ecco quali sono le ultime indiscrezioni in tal senso.

Sono in molti a chiedersi se e a quanto ammonterà l’assegno di mantenimento che Francesco Totti dovrebbe riconoscere all’ormai ex moglie Ilary Blasi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato qualche settimana fa la fine del loro matrimonio. Una notizia che ha sconvolto inevitabilmente tutti quanti, con l’ormai ex coppia formata dal calciatore e dalla conduttrice che si ritrova a dover fare i conti anche con la separazione del loro patrimonio milionario.

Ma non solo, a destare particolare interesse è anche l’assegno di mantenimento. In particolare sono in tanti a chiedersi se la Blasi percepirà o meno un assegno di mantenimento da parte dell’ex marito Francesco Totti, con il quale è stata sentimentalmente legata per tantissimi anni. Ma non solo, a quanto potrebbe ammontare? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Ilary Blasi, a quanto ammonta l’assegno per il mantenimento? Le indiscrezioni

Come già detto, sono in tanti a chiedersi se Ilary Blasi percepirà o meno un assegno di mantenimento da parte dell’ex marito Francesco Totti. Ma non solo, in caso di risposta affermativa, a quanto potrebbe ammontare? Ebbene, in base alle prime indiscrezioni, uscite qualche giorno fa su Il Corriere della Sera, la conduttrice avrebbe chiesto 20 mila euro per sé e 17.500 euro per i loro tre figli, al mese. Il tutto, quindi, per un assegno di mantenimento pari a 37.500 euro al mese.

L’ex capitano della Roma, dal suo canto, avrebbe proposto un assegno di mantenimento per l’ormai ex moglie pari a zero euro. Questo considerando il fatto che Ilary Blasi guadagni cifre non indifferenti grazie al suo lavoro in televisione. Mentre per i figli vorrebbe corrispondere 7 mila euro al mese. Ma la situazione è davvero questa? A quanto pare no!

Ilary Blasi, a quanto ammonta l’assegno per il mantenimento: arriva la smentita dei legali

A smentire le cifre in merito al possibile assegno di mantenimento che Totti dovrebbero corrispondere alla Blasi, infatti, ci hanno pensato i legali della stessa conduttrice. Nel corso di un’intervista rilasciata a La Repubblica, infatti, l’avvocato Alessandro Simeone, legale di Ilary Blasi, ha fatto sapere che:

“Sono state diffuse una serie di notizie false. In particolare la signora Ilary Blasi non ha mai chiesto nessun assegno di mantenimento per sé: né di 20mila euro, né di 10mila né di 1 euro. Questa notizia fa parte ancora una volta di una precisa strategia extra processuale per tentare di far passare la signora Blasi per quello che non è”.