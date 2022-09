Giovanni Ciacci, quanto guadagna lo stylist concorrente del GF Vip 7: le cifre che non ti aspetti

Ex concorrente di Ballando con le stelle, attualmente nella casa del Grande Fratello Vip, quanto guadagna Giovanni Ciacci? Svelate le cifre che non ti aspetti.

Finito di recente al centro dell’attenzione per essere entrato nella casa più spiata d’Italia, sono in molti a chiedersi quanto guadagni il noto costumista e curatore di immagine Giovanni Ciacci. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Anche quest’anno ha preso ufficialmente il via la nuova edizione del Grande Fratello Vip con al timone Alfonso Signorini. Diversi i volti noti del mondo dello spettacolo nostrano che hanno deciso di mettersi in gioco entrando nella casa più spiata d’Italia. Tra questi proprio Giovanni Ciacci.

Noto curatore d’immagine, costumista e stylist dei Vip, è stato anche concorrente di Ballando con le Stelle. Non crea stupore quindi il fatto che siano in molti a voler conoscere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme quali sono le informazioni disponibili in merito.

Giovanni Ciacci: chi è, altezza, carriera

Nome: Giovanni Ciacci

Altezza: 190 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 11 marzo 1971

Luogo di nascita: Siena

Nato a Siena l’11 marzo 1971, Giovanni Ciacci è alto 190 cm ed è del segno zodiacale dei Pesci. Curatore d’immagine, costumista e stylist di molti volti noto del mondo dello spettacolo, ha debuttato in televisione grazie a Valeria Marini che lo ha voluto come curatore della sua immagine durante lo show del bagaglino “Saluti e Baci”.

In questo modo Ciacci è riuscito a farsi conoscere e apprezzare, riuscendo in poco tempo a diventare uno dei curatori d’immagine più ricercati. Basti pensare che ha lavorato per diversi registi, fotografi e attori. Ma non solo, è stato anche il costumista del Festival d Sanremo per ben otto edizioni. Il 2018 vede Giovanni Ciacci partecipare a Ballando con le stelle in coppia con il maestro Raimondo Todaro.

Co – conduttore del programma di Rai 2 Detto Fatto con Caterina Balivo, in seguito ha ricoperto il ruolo di opinionista di Pomeriggio 5 e Domenica Live con al timone Barbara D’Urso. Nel 2022 è uno dei concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, con al timone, come già detto, Alfonso Signorini.

Giovanni Ciacci: vita privata, ex, figli

Per quanto riguarda la vita privata di Giovanni Ciacci, in passato è stato sentimentalmente legato a Damiano Allotta. Nell’estate del 2019 i due hanno deciso di porre fine alla relazione e a tal proposito lo stesso Ciacci aveva fatto sapere:

“Damiano non è più il mio fidanzato. Pensavo fosse amore, invece era un calesse, succede nella vita. Avevamo stili e modi di vita completamente diversi. Supererò anche questa“. Al momento sembra che Giovanni Ciacci sia single.

Giovanni Ciacci: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Giovanni Ciacci. A tal proposito, comunque, interesserà sapere che nel corso delle edizioni passate della versione Vip del Grande Fratello, sembra che i compensi oscillassero da 5 mila euro a 15 mila euro a settimana.

È possibile pertanto ipotizzare che anche Giovanni Ciacci porti a casa delle cifre del genere. A determinare il guadagno finale, comunque, come è facile immaginare, sarà il numero di settimane di permanenza nella casa più spiata d’Italia. Come già detto, è bene sottolineare, si tratta solo di indiscrezioni e non sono disponibili informazioni certe in merito.

Giovanni Ciacci: Instagram

Molto seguito sui social, in particolar modo su Instagram, Giovanni Ciacci pubblica e condivide spesso scatti della sua vita privata e professionale con i suoi tanti follower.