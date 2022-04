Ex maestro di ballo a Ballando con le stelle, attualmente professore di danza di Amici, ecco quanto guadagna Raimondo Todaro.

Diventato noto al grande pubblico per aver ricoperto il ruolo di maestro di danza a Ballando con le stelle, Raimondo Todaro è attualmente professore di danza di Amici di Maria De Filippi.

In grado di costruirsi nel corso degli anni una carriera all’insegna del successo, non stupisce che siano in molti ad essere curiosi di scoprire qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Raimondo Todaro: chi è, altezza, carriera

Nata a Catania il 19 gennaio 1987, Raimondo Todaro è alto 185 cm, pesa 75 kg ed è del segno zodiacale del Capricorno. Dopo qualche anno dalla sua nascita la famiglia ha deciso di trasferirsi a Verona. Il ballerino ha infatti trascorso la sua infanzia a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. Ha iniziato a ballare all’età di 5 anni, iniziando a formarsi in alcune categorie di ballo come il latino americano. Ha vinto il suo primo campionato italiano a 9 anni.

È stato 18 volte campione italiano di ballo nelle varie discipline, ovvero danze standard, latino americane e combinata 10 balli. Nel 2005 Raimondo Todaro diventa maestro di ballo del programma Ballando con le stelle, dove gareggia in coppia con Cristina Chiabotto, classificandosi al primo posto. In seguito ha vinto la terza edizione di Ballando con le stelle in coppia con la campionessa di salto in lungo Fiona May, mentre nel 2006 si è classificato secondo ai Campionati italiani di danze latino – americane assieme a Francesca Tocca.

Nel 2007 ricopre sempre il ruolo di maestro a Ballando con le Stelle, dove si classifica sesto in coppia con Licia Colò. Nel 2009 si piazza al nono posto della quinta edizione di Ballando con le Stelle, in coppia con la modella Carol Alt. L’anno seguente vince nuovamente il programma, questa volta in coppia con l’attrice Veronica Olivier. Nel 2011 si piazza all’undicesimo posto in coppia con la nuotatrice Alessia Filippi, mentre l’anno seguente è terzo, questa volta in coppia con Ria Antōniou.

Raimondo Todaro vince poi l’edizione 2013 e 2014 di Ballando con le stelle, esibendosi in coppia con Elisa Di Francisca prima e poi, nel 2014 appunto, con Giusy Versace. Nel 2016 si classifica al settimo posto con Platinette, mentre nel 2017 è terzo con Xenya. Il 2018 vede Raimondo Todaro partecipare a Ballando con le stelle in coppia con Giovanni Ciacci, mentre l’anno seguente si piazza al quinto posto con Nunzia De Girolamo.

Nel 2020 è quarto, nel corso dell’edizione che lo ha visto ballare assieme ad Elisa Isoardi. Sempre lo stesso anno è responsabile delle coreografie delle esibizioni del programma Il cantante mascherato, con al timone Milly Carlucci. Dal 2021 Todaro inizia una nuova esperienza, ricoprendo il ruolo di insegnante di danza del programma Amici di Maria De Filippi.

Raimondo Todaro: vita privata, ex, moglie, figlia

Per quanto riguarda la vita privata, Raimondo Todaro è convolato a nozze nel 2014 con Francesca Tocca. Dalla loro storia d’amore è nata nel 2013 la figlia Jasmine. Nel 2020, però, Todaro ha annunciato pubblicamente la fine della relazione con la moglie. In particolare il 1° Giugno 2020, in occasione dell’anniversario del matrimonio, ha dedicato un bellissimo messaggio social a colei che era già la sua ex moglie.

Per l’occasione, infatti, il noto maestro di ballo ha scritto: “Sono passati 6 anni da quel giorno. Ci eravamo promessi amore eterno, credo che abbiamo fatto il possibile ma purtroppo non ci siamo riusciti. L’amore è strano, delle volte rimane ma prende un’altra forma e penso che sia quello che è successo. Da tempo gli sguardi erano diversi, le priorità erano diverse e bisognava prenderne atto. Insieme a Jasmine formiamo una famiglia speciale che è rimasta comunque unita nonostante la separazione“.

A settembre del 2020, in coppia professionale a Ballando con le stelle con Elisa Isoardi, Todaro ha fatto parlare di sé per una presunta storia con la nota conduttrice. I due hanno comunque spento subito ogni pettegolezzo in merito. Nel 2021 Todaro, come già detto, approda ad Amici dove trova proprio la ex moglie Francesca Tocca. Una decisione professionale che non è passata inosservata, con alcune indiscrezioni che parlano di un possibile ritorno di fiamma per la coppia composta da Raimondo Todaro e Francesca Tocca.

Raimondo Todaro: quanto guadagna e patrimonio

Come sovente accade quando si tratta di volti conosciuti e amati del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino i guadagni e il patrimonio di Raimondo Todaro. A tal proposito interesserà sapere che, in base ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, sembra che gli insegnanti di Amici percepiscano un compenso pari a circa 5 mila euro a puntata. È possibile quindi ipotizzare che anche Todaro percepisca un compenso simile.

Per quanto riguarda la professione di ballerino professionista, invece, bisogna sapere che in base ad alcuni dati forniti sia da Excelsior Unicamere che dall’INPS, lo stipendio medio di un ballerino professionista si aggira attorno ai 1500 – 2300 euro al mese. Ma non solo, chi riesce ad entrare nel mondo del piccolo schermo, può arrivare a superare anche i 5 mila euro. Come già detto, comunque, si tratta solo di rumors e non sono disponibili informazioni certe in merito ai compensi e al patrimonio di Raimondo Todaro.

