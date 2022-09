Un mini kit fotovoltaico in vendita a 140 euro. Scopriamo tutto su questa interessante opportunità di risparmio in bolletta.

Svoltare in direzione del fotovoltaico è alla portata di tutti. Un kit dal costo contenuto può essere la scelta giusta per garantirsi un risparmio.

Luce e gas hanno raggiunto costi troppo elevati, le bollette sono un incubo per le famiglie e ridurre i consumi non è semplice nonostante le indicazioni generali di risparmio. Urge un’alternativa che permetta di passare un inverno senza il timore di un conto in rosso. Nei mesi più freddi, infatti, le luci in casa rimangono accese più a lungo, il forno si usa di più rispetto al periodo estivo, si fanno più lavatrici e si accendono i riscaldamenti. Tutto questo influirà notevolmente in bolletta a meno che non si riesca a sfruttare l’energia solare per ridurre i consumi. Non tutte le famiglie hanno lo spazio per installare i pannelli solari oppure una mini pala eolica domestica. Inoltre, i costi di acquisto sono onerosi e con tutti i rincari da affrontare potrebbe non essere il momento giusto per un investimento del genere. Fortunatamente c’è la possibilità di acquistare un mini kit fotovoltaico dal costo basso, 140 euro. Scopriamo di più di questa opportunità.

Mini fotovoltaico, come funziona il kit da 140 euro

Il kit fotovoltaico in vendita a 139 euro online è dotato di un pannello solare da 50 kW che garantisce una potenza giornaliera di 0,5 kW, una batteria di accumulo da 38 AMP, un regolatore di carica da 30 ampere e un Inverter da 2.000 w. Posizionando il pannello dove il sole batte per la maggior parte della giornata si potrà produrre energia in autonomia. Naturalmente la potenza non sarà sufficiente per alimentare elettrodomestici e l’illuminazione dell’intera abitazione. Servirà, però, per ricaricare cellulari, giocattoli, accendere lampade, alimentare elettroutensili o l’allarme di casa.

Per una maggiore produzione di energia è possibile, poi, acquistare più kit in modo tale da contare su più pannelli solari. L’installazione potrà avvenire su un balcone o un terrazzo senza dover richiedere alcun permesso. Inoltre, il kit fotovoltaico risulterà molto utile durante una gita in camper, in barca o in ogni altro contesto fuori casa.

Una seconda opportunità da valutare

Un altro kit fotovoltaico da valutare è venduto da IKEA in collaborazione con Wolmann. Nello specifico il grande colosso svedese propone più di un kit in modo tale da permettere ai clienti di scegliere la soluzione più idonea in base agli spazi a disposizione, ai consumi e al budget.

Le opzioni riguardano un kit da 2 kW e uno da 3W. I costi si aggirano tra i 2 mila e i 3 mila euro, parliamo dunque di un investimento iniziale importante, che includono già la detrazione del 50% prevista dal Governo grazie all’Ecobonus.