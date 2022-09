Caro bollette, ridurre i costi è possibile grazie al kit Ikea: la soluzione che non ti aspetti

Ikea mette a disposizione un kit low cost per l’energia di casa grazie al quale poter contrastare il caro bollette. Ecco la soluzione che non ti aspetti.

Buone notizie per tutti coloro che desiderano contrastare il caro bollette. In tale ambito, infatti, giunge in nostro aiuto Ikea che propone un kit low cost per l’energia di casa grazie al quale poter abbattere i costi in questione. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Sempre in tale ambito, inoltre, interesserà sapere che giungono buone notizie da parte di Ikea per tutti coloro che desiderano contrastare il caro bollette. Il colosso, infatti, propone un kit low cost per l'energia di casa grazie al quale poter abbattere i costi in questione. Entriamo quindi nei dettagli per vedere in cosa consiste e tutto quello che c'è da sapere in merito.

Caro bollette, ridurre i costi è possibile grazie al kit Ikea: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto, giungono buone notizie per tutti coloro che desiderano contrastare il caro bollette. In tale ambito, infatti, giunge in nostro aiuto Ikea che propone un kit low cost per l’energia di casa grazie al quale poter abbattere i costi in questione. Ma in cosa consiste, come funziona e soprattutto quanto costa?

Ebbene, si tratta di un kit fotovoltaico per produrre energia pulita in casa, con o senza il sistema di accumulo incluso. Si tratta di prodotti a marchio Wolmann e per poter acquistare tale kit bisogna richiedere il relativo preventivo sulla pagina web dedicata, avendo l’accortezza di scegliere il kit di proprio gradimento, tra quello da 2 kW o quello da 3 kW.

Una volta accettato il preventivo, quindi, Ikea provvede ad inviare a casa i tecnici specializzati per la relativa installazione e la verifica del funzionamento. Ma quanto costa questo kit? Ebbene, come è facile immaginare il prezzo differisce a seconda che si opti per una soluzione, piuttosto che per l’altra.

Caro bollette, ridurre i costi è possibile grazie al kit Ikea: ecco quanto costa

In ogni caso si tratta di importi al di sotto dei tre mila euro. Questo comprensivo del costo per la perizia tecnica, pari a 199 euro. A tal proposito ricordiamo che se si accetta il preventivo, ma in seguito non si procede con l’installazione del kit fotovoltaico in questione, allora non si ha diritto ad alcun rimborso.

Entrando nei dettagli, comunque, così come si evince da alcune informazioni disponibili in rete, la spesa da sostenere è pari a 2.495 euro per l’impianto Basic, con nove pannelli, garanzia di cinque anni per installazione, dieci per i pannelli e venticinque anni di performance.

Tale cifra aumenta a 2.980 euro per l’impianto Plus, con otto pannelli e le stesse garanzie poc’anzi citate. Se invece si desidera acquistare la batteria di accumulo Ikea Storage, con capacità 5 kWh e garanzia di dieci anni, allora bisogna sborsare 2.495 euro.

Tali cifre, è bene ricordare, tengono già conto della detrazione fiscale del 50% messa a disposizione dal Governo grazie all’Ecobonus. È la stessa Ikea, infatti, ad anticipare lo sconto in fattura, consentendo in questo modo ai propri clienti di acquistare un kit fotovoltaico grazie al quale poter contrastare il caro bollette.