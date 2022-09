Carburante, è l’ora del risparmio: conosciamo i trucchi salva-soldi

I prezzi del carburante impongono agli automobilisti la ricerca del risparmio attraverso semplici trucchi salva-soldi.

Il momento di risparmiare è adesso, prima di finire con un conto corrente in rosso. I rincari schiacciano famiglie e imprese, scopriamo come allentare la morsa.

Diesel e gasolio, i prezzi spaventano i cittadini che si ritrovano a dover affrontare spese sempre più onerose su diversi fronti. L’oscillazione continua dei costi del carburante non aiuta gli automobilisti che si ritrovano in una situazione di confusione e preoccupazione. Il sali e scendi a cavallo dei due euro significa fare il pieno e centellinare la benzina sperando di allungare il più possibile il momento del successivo rifornimento. A tal proposito occorre conoscere dei semplici trucchi che consentiranno un risparmio interessante, anche di centinaia d’euro. Il momento di agire è ora perché le previsioni per i prossimi mesi non sono affatto ottimistiche. Vediamo come procedere.

Carburante, i segreti del risparmio da mettere in pratica subito

Il primo trucco del risparmio riguarda lo stile di guida utilizzato dall’automobilista. La scelta di una velocità non elevata, ad esempio, consentirà di risparmiare fino al 20%. Meglio 100 km/h, dunque, rispetto a 120 (naturalmente in autostrada) ma il consiglio è generale e vale anche in città. Inoltre, nel momento dell’accelerazione – se proprio necessaria – è bene procedere con delicatezza senza scatti rilevanti. L’aumento repentino dei giri del motore, infatti, comporta un inutile spreco di carburante.

Stesso discorso quando si deve rallentare fino a frenare. Niente brusche spinte sui pedali, insomma, così come è consigliabile mantenere la velocità costante. Per agire nel miglior modo possibile occorre mantenere la distanza di sicurezza adeguata per avere il tempo di fermarsi dolcemente. Il portafoglio e il passeggero ne saranno grati.

Altri consigli salva-soldi

La guida consapevole è il primo passo verso il risparmio in auto. Passiamo ad altre indicazioni relative proprio al rifornimento. Date le repentine oscillazioni dei prezzi è doveroso verificare quale sia il distributore dalla proposta migliore. Per farlo si può scaricare un’applicazione che verifica i costi e indica all’automobilista le pompe meno care.

Da non sottovalutare, poi, i programmi fedeltà come quelli proposti da Q8, Eni o Esso. Solitamente offrono ai clienti dei buoni che consentiranno un risparmio sul costo del carburante. Tra i consigli anche la corretta manutenzione del veicolo. Il motore e le gomme, infatti, sono tra le principali cause di spreco della benzina.

E arriviamo, infine, alle direttive più banali ma che spesso non sono considerate per l’abitudine di spostarsi in auto. Il vero risparmio, invece, si ha lasciando l’auto nel garage quando è possibile spostarsi a piedi, con i mezzi pubblici o in bicicletta. Ne gioverà il portafoglio, la salute e il pianeta.