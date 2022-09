Caro carburante, ridurre il consumo è possibile: la soluzione che non ti aspetti

Ridurre il consumo del carburante e contrastare il relativo rincaro dei prezzi è possibile, grazie a questa soluzione che non ti aspetti. Ecco di quale si tratta.

Contrastare il caro carburante è possibile, grazie a questa soluzione che permette di ridurre il relativo consumo. Ma di cosa si tratta e soprattutto come funziona? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

L’ultimo periodo, come purtroppo ben sappiamo, è stato segnato, e continua ad essere segnato, da tutta una serie di eventi che hanno delle ripercussioni negative sulle nostre esistenze, sia per quanto riguarda le relazioni sociali che quelle economiche. Un numero crescente di famiglie, in effetti, riscontra delle serie difficoltà nel riuscire a far fronte alle varie spese della vita quotidiana.

Se tutto questo non bastasse, a partire dall’aumento del costo della pasta fino ad arrivare al preoccupante aumento generale dei prezzi con rincari del 43%, sono tanti e diversi gli aumenti che pesano. Tra questi si annovera anche il prezzo del carburante, che a sua volta ha raggiunto prezzi mai visti prima.

Carburante, grazie a Google Maps è possibile ridurre il consumo: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto, ridurre il consumo di benzina e contrastare il relativo rincaro dei prezzi è possibile, grazie a questa soluzione che non ti aspetti. Ma di cosa si tratta e soprattutto come funziona? Ebbene, si tratta niente di meno che di Google Maps.

Google, infatti, ha aggiornato di recente anche Maps in Italia, mettendo a disposizione una nuova funzione che non passa di certo inosservata. In pratica mostra più alternative, volte a garantire dei viaggi sostenibili. In particolare, grazie a questa nuova funzionalità, è possibile scegliere un percorso ottimizzato grazie al quale poter ridurre il consumo di carburante.

Come spiegato da Rubén Lozano-Aguilera, Senior Product Manager, Google Maps: “Con pochi tocchi, potete vedere il relativo risparmio di carburante e la differenza di tempo tra i due percorsi e scegliere quello più adatto a voi. Volete scegliere sempre e comunque il percorso più veloce, a prescindere da tutto? Nessun problema: basta regolare le preferenze in Impostazioni”.

Grazie a Google Maps, quindi, è possibile conoscere in modo facile e veloce il percorso più efficiente per quanto riguarda l’aspetto del consumo di carburante. Una novità senz’ombra di dubbio importante, che permetterà a molti automobilisti di poter finalmente contrastare il caro carburante e risparmiare in questo modo un bel po’ di soldi.