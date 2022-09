Elettra Lamborghini, sapete chi è il padre? Che lavoro fa e quanto guadagna: la risposta sorprende tutti

Che lavoro fa e quanto guadagna il padre della nota artista Elettra Lamborghini? Ebbene la risposta sorprende tutti.

Tra le artiste più apprezzate e conosciute, sono in molti a voler sapere qualcosa in più su Elettra Lamborghini, compreso che lavoro fa e quanto guadagna il padre. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Classe 1994, Elettra Miura Lamborghini è, come ben noto, la nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore della casa automobilistica omonima. Famosa per aver preso partecipato a diversi programmi televisivi, la giovane artista è riuscita ad affermarsi anche nel mondo musicale. Ma non solo, Elettra Lamborghini è particolarmente seguita anche sui social, dove vanta davvero tantissimi follower.

Visto il suo enorme successo, pertanto, non stupisce che siano in molti a voler sapere qualcosa in più su di lei e sulla sua vita. In particolare sono in molti a chiedersi, ad esempio, che lavoro fa e quanto guadagna il padre di Elettra Lamborghini. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Elettra Lamborghini, che lavoro fa e quanto guadagna il padre: patrimonio da urlo

Abbiamo già avuto modo di vedere assieme quanto guadagna Afrojack, artista di fama internazionale, noto anche per essere il marito di Elettra Lamborghini. Sempre soffermandosi sulla cantante classe 1994, oggi vedremo assieme, invece, che lavoro fa e quanto guadagna il padre.

Ebbene, il padre di Elettra Lamborghini si chiama Tonino Lamborghini ed è senz’ombra di dubbio uno degli imprenditori più conosciuti e apprezzati del nostro Paese. Ha ereditato l’azienda nata a Sant’Agata Bolognese, riuscendo a sua volta ad espanderla ulteriormente. Basti pensare che nel corso degli anni proprio Tonino Lamborghini ha creato tutta una serie di accessori volti proprio a migliorare il gruppo Lamborghini.

Nel 1981, infatti, ha fondato la Tonino Lamborghini style and Accessories. Si tratta in pratica di un marchio dedicato agli accessori di lusso, con il marchio Lamborghini che, d’altronde, si rivela essere da sempre sinonimo di lusso e macchine ma non solo. Ma a quanto ammonta il patrimonio?

Ebbene, in base ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, sembra che il patrimonio della famiglia Lamborghini superi quota 400 milioni di euro. Una cifra da capogiro, risultato del merchandising legato proprio al noto marchio. Ovviamente, è bene sottolineare, si tratta solo di stime e non sono disponibili informazioni certe in merito.

Visto il grande successo del marchio, comunque, è facile immaginare che si tratti di guadagni da urlo. Basti pensare che la stessa figlia Elettra Lamborghini, nel corso di un’intervista rilasciata qualche tempo fa a La Verità ha dichiarato: “Per me il lusso è la normalità, ci sono nata dentro. Fatico a dare un valore a ciò che acquisto, non guardo neanche il prezzo sul cartellino: se mi piace una cosa, la compro“.