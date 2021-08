Artista di fama internazionale, noto anche per essere il marito di Elettra Lamborghini, ecco quanto guadagna Afrojack.

Disc jockey, produttore discografico e remixer di fama internazionale, Afrojack, pseudonimo di Nick van de Wall, è uno degli artisti più conosciuti e apprezzati. Finito al centro dell’attenzione del gossip per essere il marito di Elettra Lamborghini, è stato in grado di costruirsi una carriera ricca di soddisfazioni. Non stupisce, quindi, che siano in molti a essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e quanto guadagna.

Afrojack: chi è, altezza, carriera

Nome: Afrojack, pseudonimo di Nick van de Wall

Altezza: 202 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 9 settembre 1987

Luogo di nascita: Spijkenisse (Olanda)

Nato a Spijkenisse, Olanda, il 9 settembre 1987, Afrojack, pseudonimo di Nick van de Wall, è alto 202 cm ed è del segno zodiacale della Vergine. Appassionato fin da piccolo di musica, ha iniziato a studiare pianoforte all’età di 5 anni. Tra i dj più influenti e richiesti al mondo, ha pubblicato il suo primo singolo nel 2006, dal titolo F*ck Detroit, con cui ha dato il via ad una carriera musicale all’insegna del successo.

Ha collaborato con Sidney Samson e Laidback Luke incidendo il brano In Your Face che ha raggiunto il sessantesimo posto nella top 100 olandese e il terzo nella dance chart sempre in Olanda. Nel 2007 inizia a lavorare utilizzando il nome di Afrojack, riuscendo in poco tempo a farsi notare da artisti di fama internazionale come David Guetta. Sempre lo stesso anno crea una sua etichetta discografica, la Wall Recordings.

Nel 2010 collabora con la cantante connazionale Eva Simons, con cui realizza la hit Take Over Control, brano che riscuote un grande successo in tutto il mondo. In seguito realizza un altro successo internazionale grazie alla collaborazione di Pitbull, Ne-Yo e Nayer, ovvero “Give me Everything“. Secondo dj ad aver impresso un’impronta nella Hollywood Walk Of Fame, dopo David Guetta, Afrojack è un disk jockey tra i più apprezzati nell’ambito della musica elettronica.

Il 9 ottobre del 2013, inoltre, passa alla storia come l’unico dj al mondo ad aver suonato la campana di chiusura della NASDAQ a New York. L’anno seguente è stato pubblicato il suo album di debutto Forget the World. Il 3 novembre 2017 ha pubblicato con David Guetta il singolo Dirty Sexy Money, che ha visto la partecipazione di Charli XCX e French Montana.

Nel 2018 collabora con Sia e David Guetta al singolo Helium, mentre il 14 giugno 2019 ha rilasciato We Got That Cool, singolo prodotto in collaborazione con Yves V ed Icona Pop. A maggio del 2021 Afrojack e David Guetta hanno pubblicato una nuova collaborazione, ovvero il brano Hero.

Afrojack: vita privata, ex, moglie, figli

Per quanto riguarda la vita privata, Afrojack è stato in passato sentimentalmente legato a Paris Hilton e alla modella Amanda Balk con cui ha avuto una figlia che si chiama Vegas. Dal 2018 ha intrapreso una relazione con Elettra Lamborghini. La coppia è convolata a nozze il 26 settembre 2020, con una cerimonia da favola che si è svolta sul lago di Como.

A proposito della loro storia d’amore la stessa Lamborghini, in un’intervista al quotidiano britannico The Sun ha dichiarato: “Non ho sposato Afrojack. Ho sposato Nick, un ragazzo che capita che sia un dj. E lo amo per il suo cuore e la sua gentilezza“.

Per quanto riguarda il desiderio di diventare mamma, inoltre, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Silvia Toffanin, a Verissimo, ha dichiarato: “A me piacerebbe tantissimo, ci abbiamo anche pensato, ma prima voglio un Grammy. Sono una persona che ci sbatte molto la testa, il mio focus adesso è la musica. Anche perché sarei tanto attaccata a mio figlio che potrei fare solo la mamma“.

Elettra Lamborghini ha anche spiegato che le piacerebbe percorrere la via dell’adozione: “È un sogno, ci penso da un po’. È una cosa talmente bella. Ci sono un sacco di bimbi che non hanno mamma e papà. Vorrei andare personalmente io in Africa, anche se mi sono informata e so che non è una cosa facilissima“.

Afrojack: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di artisti particolarmente noti e apprezzati del mondo della musica, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Afrojack. Vista la sua carriera, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A tal proposito ricordiamo che, stando a Forbes, nel 2018 il noto dj avrebbe guadagnato ben 10 milioni di euro. In base ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, inoltre, si ipotizza che abbia un patrimonio pari almeno a 45 milioni di euro accumulati negli anni. Come già detto, comunque, si tratta solamente di stime e non sono disponibili informazioni certe in merito ai compensi di Afrojack.

Afrojack: Instagram e Facebook

Disc Jockey di fama internazionale, Afrojack vanta milioni di follower, sia su Instagram che su Facebook, con cui condivide spesso scatti e video sia della sua vita professionale che privata.