Assunzioni in una nota catena di supermercati che ha punti vendita in tutta Italia. Chi è in cerca di un’occupazione non può lasciarsi sfuggire questa opportunità.

In un’Italia in lenta ripresa le occasioni di lavoro non sembrano mancare. Basta avere la determinazione, l’impegno e la voglia di cambiare la propria vita in meglio.

Si parla tanto di crisi economica, di incertezza del futuro, di Reddito di Cittadinanza e di stipendi bassi ma si dimentica, alle volte, di parlare anche delle opportunità occupazionali proposte da numerose aziende in Italia. In questo mese di settembre assistiamo ad una pioggia di assunzioni da parte di Poste Italiane, Unicoop, Mondadori, dal Gruppo Aeroporti di Roma. Insomma, chi cerca trova se ha la volontà di lavorare e una preparazione tale da rappresentare il candidato perfetto per l’azienda che assume. Non dimentichiamo, poi, i concorsi pubblici attivi a cui partecipare per sperare di ottenere il lavoro giusto per la tanto attesa svolta. Tra tutte le proposte di settembre segnaliamo le assunzioni del Gruppo Aldi, una multinazionale tedesca con 6.600 punti vendita sparsi in 11 Paesi del mondo e in Italia ha sede a Verona.

Le assunzioni Aldi a settembre 2022, è il momento di candidarsi

Aldi aprirà nuovi punti vendita in Italia e di conseguenza ha necessità di ampliare l’organico. Nello specifico si ricercano figure professionali per i settori Risorse Umane, Vendite, Finanza, Logistica, Amministrazione e Comunicazione. Riuscire ad entrare in questa realtà significherebbe entrare a far parte di un ambiente professionale, dinamico, innovativo e alla continua ricerca della soddisfazione del cliente.

I contratti di lavoro prevedono orari flessibili, premi e bonus per incentivare il “buon lavoro”. I dipendenti, poi, possono accedere gratis a caffè, acqua, frutta e cucina. Dal punto di vista lavorativo è possibile raggiungere posizioni e gradi più elevati dimostrando impegno, serietà e capacità professionali.

Quali sono le posizioni aperte e come inviare il cv

Il Gruppo Aldi ricerca addetti alle vendite che siano puntuali, affidabili, capaci di lavorare in team e ottime competenze relazionali. Tra le posizioni aperte citiamo il Manager in training, lo Store Manager, l’addetto alle pulizie e l’apprendista addetto alle vendite. Figure professionali diverse tra loro, con requisiti differenti e competenze di varia natura.

Per cercare la posizione adatta al proprio profilo basterà accedere alla sezione “Lavora con Noi” del portale Aldi e filtrare la ricerca inserendo le informazioni più idonee per trovare il lavoro perfetto. Una volta individuato il ruolo per cui candidarsi basterà selezionarlo e cliccare sulla dicitura “Candidati ora” per inviare il Curriculum Vita e i documenti necessari per la candidatura. Se l’azienda riterrà il profilo in linea con l’offerta di lavoro contatterà il candidato per un primo colloquio telefonico per poi passare ad un colloquio conoscitivo determinante per l’assunzione.