Poste Italiane, pioggia di assunzioni nel mese di settembre: le opportunità da non perdere

Buone notizie in arrivo per le persone alla ricerca di un posto di lavoro. Poste Italiane, infatti, assume personale. Ecco le opportunità da non perdere.

Poste Italiane è pronta a dare il via a una nuova ondata di assunzioni nel corso del mese di settembre 2022. Entriamo quindi nei dettagli per vedere quali sono le posizioni aperte e tutto quello che c’è da sapere in merito.

Come recita l’articolo 1 della Costituzione del nostro Paese: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione“. Una chiara dimostrazione di come l’attività lavorativa rivesta un ruolo fondamentale nella nostra vita, soprattutto considerando che ci permette di ottenere il denaro necessario per pagare i vari beni e servizi di nostro gradimento.

Purtroppo non sempre, complice anche la crisi economica in atto, si riesce a trovare un impiego. A tal proposito, pertanto, interesserà sapere che giungono finalmente buone notizie per tutti coloro alla ricerca di un posto di lavoro. Poste Italiane, infatti, assume personale. Ma quali sono le posizione aperte per settembre 2022? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme tutto quello che c’è da sapere in merito.

Poste Italiane, pioggia di assunzioni nel mese di settembre 2022: le posizioni aperte

Abbiamo già visto come grazie a questa professione, molto apprezzata dalle donne, è possibile guadagnare fino a 1.800 euro al mese. Sempre soffermandosi sul mondo del lavoro, inoltre, interesserà sapere che giungono finalmente buone notizie per tutti coloro alla ricerca di un impiego.

Poste Italiane, infatti, assume personale. Ma quali sono le posizione aperte per settembre 2022? Ebbene, come riportato anche su Informazione Oggi, al momento il noto istituto è alla ricerca di diversi profili, tra cui:

Figure di Front End per le sedi di Bolzano e nel Trentino Alto Adige. La persona dovrà occuparsi della promozione e vendita dei prodotti e servizi di Poste Italiane. Per poter presentare la propria candidatura a tale posizione bisogna avere il diploma di scuola superiore e il patentino di bilinguismo. I soggetti interessati hanno tempo per inviare la propria candidatura fino al 31 dicembre 2022.

per le sedi di Bolzano e nel Trentino Alto Adige. La persona dovrà occuparsi della promozione e vendita dei prodotti e servizi di Poste Italiane. Per poter presentare la propria candidatura a tale posizione bisogna avere il diploma di scuola superiore e il patentino di bilinguismo. I soggetti interessati hanno tempo per inviare la propria candidatura fino al 31 dicembre 2022. Ingegnere in ambito logistico per la sede di Landriano. In questo caso è richiesta una laurea in Ingegneria Meccanica, Ingegneria Gestionale o simile ed esperienza pregressa di 2 – 5 anni in tale settore. I soggetti interessati potranno inviare apposita domanda entro il 2 ottobre 2022.

per la sede di Landriano. In questo caso è richiesta una laurea in Ingegneria Meccanica, Ingegneria Gestionale o simile ed esperienza pregressa di 2 – 5 anni in tale settore. I soggetti interessati potranno inviare apposita domanda entro il 2 ottobre 2022. Cyber Security Internship a Roma. In questo caso, in realtà, si tratta di uno stage dalla durata di sei mesi nel settore Funzione Tutela Aziendale. I candidati ideali devano aver conseguito una lauree magistrale in Ingegneria, Informatica, Matematica, Statistica, Fisica e Cyber Security da meno di un anno.

a Roma. In questo caso, in realtà, si tratta di uno stage dalla durata di sei mesi nel settore Funzione Tutela Aziendale. I candidati ideali devano aver conseguito una lauree magistrale in Ingegneria, Informatica, Matematica, Statistica, Fisica e Cyber Security da meno di un anno. Specialisti Consulenti Mobili in diverse sedi dislocate nel Nord Italia. In questo caso c’è tempo fino al prossimo 25 settembre 2022 per inviare la propria candidatura. Per quanto riguarda i requisiti, poi, si annoverano esperienza pregressa di almeno due anni nel settore bancario/amministrativo in ambito commerciale.

in diverse sedi dislocate nel Nord Italia. In questo caso c’è tempo fino al prossimo 25 settembre 2022 per inviare la propria candidatura. Per quanto riguarda i requisiti, poi, si annoverano esperienza pregressa di almeno due anni nel settore bancario/amministrativo in ambito commerciale. Tirocinio forense dalla durata tra i sei e i dodici mesi con rimborso spese di 600 euro al mese. Un’interessante opportunità per giovani praticanti avvocati di Napoli e Roma. In questo caso viene richiesta la laurea magistrale in Giurisprudenza con massima votazione conseguita da meno di due anni e l’iscrizione al registro dei praticanti.

Poste Italiane, pioggia di assunzioni nel mese di settembre 2022: come candidarsi

Tanti e diversi, quindi, sono i profili ricercati da Poste Italiane per settembre 2022. Se interessati, quindi, non dovete fare altro che consultare la sezione web Lavora con noi di Poste Italiane e vedere quali sono le posizioni aperte. Una volta individuato il lavoro di proprio interesse, non bisogna fare altro inviare il proprio curriculum vitae e attendere un’eventuale convocazione.

Oltre alle posizioni aperte, disponibili sul sito ufficiale di Poste Italiane, ricordiamo, è sempre possibile inviare anche la propria candidatura spontanea. In questo modo vi è la possibilità di essere presi in considerazioni in caso di nuove assunzioni future, anche per quanto riguarda altre posizioni sempre all’interno dell’azienda.