Reddito di cittadinanza, ci sono buone notizie: chi riceverà i soldi già il 22 agosto

L’attesa sta per finire per molti percettori del reddito di cittadinanza che già il prossimo 22 agosto riceveranno il pagamento del sussidio in questione. Ma chi sono i soggetti beneficiari? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Reddito di cittadinanza, ecco chi riceverà i soldi già il 22 agosto: tutto quello che c’è da sapere

Sempre soffermandosi su tale sussidio, inoltre, sono in molti ad attendere ancora con impazienza il relativo pagamento da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. A tal proposito, come già detto, giungono buone notizie per molti percettori che potranno beneficiare del relativo pagamento già il prossimo 22 agosto. Ma di chi si tratta?

Ebbene, come riportato su Informazione Oggi, a partire dal prossimo 22 agosto potranno beneficiare del pagamento di tale sussidio coloro che risultano percettori della misura in questione da almeno un mese. Ma non solo, anche coloro che hanno inoltrato domanda per la prima volta a giugno 2022.

Stesso discorso anche per i soggetti che hanno chiesto entro maggio 2022 il rinnovo del reddito di cittadinanza alla scadenza dei 18 mesi o 36 mesi. In quest’ultimo caso, ovviamente, fermo restando la relativa sospensione e il primo pagamento ricevuto in data 15 luglio.

Propri questi, quindi, sono coloro che potranno beneficiare a breve del pagamento del reddito di cittadinanza. Ai soggetti interessati, pertanto, non resta che segnare la data del 22 agosto sul calendario e attendere il relativo pagamento.