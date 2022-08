Lidl, un regalo inaspettato per tutti: 1.000 motivi per gioire

Buone notizie per i clienti Lidl che in questo modo possono ottenere uno dei buoni spesa messi in palio dalla nota azienda. Ecco come fare.

In un periodo storico molto difficile come quello attuale, segnato da un preoccupante aumento generale dei prezzi, non crea stupore il fatto che siano davvero in molti a prestare particolare attenzione al mondo del risparmio, in modo tale da avere qualche euro in più a disposizione a cui poter attingere in caso di necessità.

Proprio in tale ambito, ad esempio, abbiamo già avuto modo di vedere assieme quali sono i supermercati più economici del nostro Paese, tra cui Lidl. Ebbene, proprio soffermandosi su Lidl interesserà sapere che stupisce ancora una volta i propri clienti con un'iniziativa davvero unica, ovvero la possibilità di ottenere un buono spesa. Ma come fare? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c'è da sapere in merito.

Lidl, occhio alle novità, in regalo mille buoni spesa: tutto quello che c’è da sapere

Entrando nei dettagli bisogna sapere che, così come si evince dal sito ufficiale della nota azienda, Lidl mette in palio mille buoni spesa da 50 euro grazie alla terza edizione del concorso a premi "La tua opinione conta".

Come si evince dal regolamento del concorso, per partecipare a tale iniziativa, i soggetti interessati devono “recarsi, nel periodo compreso tra il 06/12/2021 e il 21/11/2022, presso un qualsiasi negozio della catena Lidl, effettuare una spesa di qualsiasi importo e compilare il questionario di valutazione in tutte le sue parti. Si specifica che per ogni acquisto si avrà 1 possibilità di partecipare al concorso. I consumatori per partecipare al concorso e convalidare l’eventuale vincita dovranno conservare l’originale dello scontrino”.

In pratica, quindi, non bisogna fare altro che inserire attraverso l’apposita sezione disponibile sul sito della nota azienda una propria recensione sul punto vendita di riferimento, aiutando così il marchio ad ottenere informazioni utili per migliorare ulteriormente e venire incontro alle esigenze dei clienti.

Lidl provvederà pertanto ad effettuare un’apposita estrazione e ad assegnare i buoni spesa in palio. L’ultima estrazione disponibile, ricordiamo, avrà luogo entro il prossimo 28 novembre. Un’iniziativa davvero unica nel suo genere, che permetterà a molti di poter beneficiare di un buono spesa grazie al quale poter risparmiare un bel po’ di euro e soprattutto contrastare il preoccupante aumento dei prezzi.