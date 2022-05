Spesa, risparmiare è possibile: ecco i supermercati più economici d’Italia

Risparmiare è possibile! Basta fare la spesa presso uno dei supermercati più economici del nostro Paese. Ecco di quali si tratta.

Quali sono i supermercati più economici in Italia in cui poter fare la spesa e risparmiare un bel po’ di soldi? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dal cibo fino ad arrivare ai prodotti per la pulizia della casa, sono davvero tanti i prodotti disponibili sugli scaffali dei supermercati e in grado di attirare la nostra attenzione. Per poterli acquistare ovviamente bisogna mettere mano al portafoglio. In molti però, complice anche l’aumento dei prezzi, con rincari del 43%, riscontrano delle serie difficoltà nel riuscire a pagare tutto.

Proprio in tale contesto, quindi, sono in molti a prestare attenzione ai vari acquisti, cercando di ridurre i consumi ed evitare inutili sprechi. In tale ambito, pertanto, interesserà sapere che risparmiare è possibile! Basta fare la spesa presso uno dei supermercati più economici del nostro Paese. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Spesa, i supermercati più economici d’Italia secondo Altroconsumo

Abbiamo già detto che risparmiare sulla spesa è possibile! Basta recarsi presso uno dei supermercati più economici di Italia. Ma di quali si tratta? Ebbene, a fornirci una risposta in merito ci ha pensato Altroconsumo che ha stilato proprio una classifica dei supermercati più convenienti del nostro Paese.

Ebbene, entrando nei dettagli interesserà sapere che le catene in grado di offrire i prezzi più vantaggiosi sono le seguenti: Tosano, Eurospin, IN’s e Prix. Se vengono presi in considerazione altri criteri, invece, il miglior discount è Aldi. Quest’ultimo, infatti, propone prezzi ritenuti molto convenienti.

Ma non solo, a creare particolare soddisfazione è la qualità e la varietà dei prodotti disponibili. A seguire, in questa speciale classifica, troviamo: Eurospin, Prix, Tuodì, MD Discount, DPiù. Ma non solo, anche Lidl, IN’s, Penny Market e Todis. Sono questi, quindi, i supermercati più convenienti secondo Altroconsumo.

Non resta quindi che scegliere quello più adatto alle proprie esigenze, sia dal punto di vista del budget che dei prodotti, in modo tale da poter fare la spesa presso un supermercato che permette di risparmiare un bel po’ di soldi, senza trascurare la qualità.