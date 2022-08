Arisa, il segreto della sua linea perfetta: tutti possono riuscirci, la verità che non ti aspetti

Tra le cantanti più apprezzate e seguite, sono in molti a chiedersi quale sia il segreto dietro la trasformazione fisica di Arisa.

Oltre ad essere apprezzata per la sua bellissima voce, Arisa è finita di recente al centro dell’attenzione anche per via della sua trasformazione fisica, con molti che si chiedono quale dieta abbia fatto. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

L’alimentazione ricopre, indubbiamente, un ruolo importante nella nostra vita, in quanto ci permette di attingere alle sostanze nutritive ed energetiche d cui necessitiamo per il nostro benessere. Ma non solo, sempre in tale ambito abbiamo già avuto modo di vedere assieme che vi sono degli alimenti che aiutano ad allontanare la tristezza. Ovviamente, come è facile immaginare, non bisogna esagerare. Questo in quanto in caso contrario si rischia di mettere su qualche chilo di troppo.

Arisa, il segreto della sua linea perfetta: ecco come è dimagrita

Come già detto sono in molti a chiedersi quale dieta abbia seguito Arisa e quali fattori abbiano contribuito alla sua trasformazione. Ebbene, come riportato sul Corriere della Sera, la nota artista ha sempre preferito restare vaga sull’argomento. Tuttavia, anche tramite alcune sue dichiarazioni e messaggi social è possibile intuire che si sia trattato di un percorso caratterizzato da più fattori, a partire dal ballo fino ad arrivare a una maggior consapevolezza di sé.

Nel corso di una puntata dello scorso gennaio di Amici, ad esempio, l’artista parlando con Maria De Filippi svelò come tra i fattori che abbiano contribuito al suo dimagrimento si annoveri anche il ballo. La cantante, infatti, ricordiamo, ha partecipato e vinto l’edizione 2021 di Ballando con le stelle, noto programma con al timone Milly Carlucci. L’artista, però, non ha voluto fornire ulteriori informazioni in merito. Tra gli ingredienti “segreti” della sua trasformazione, poi, si annovera la felicità.

La stessa Arisa qualche mese fa su Instagram ha pubblicato una “ricetta” dal titolo “La mia felicità“. Ma in cosa consiste? Ebbene: “Tempo di preparazione: 39 anni. Difficoltà: tre cuoricini scuri su cinque. Ingredienti: 60 g di me; 50 g di te. Da mescolare insieme a tutte le persone che amiamo e che ci amano davvero insieme, in buona salute, cantando. Peperoncino qb. Tempo di cottura: (tutta la vita a fuoco lento, di tanto in tanto mescolare) C’est très facile… Buon appetito a tutti“.

Questo quanto scritto dalla stessa artista tramite social, svelando gli ingredienti alla base della felicità. Ma non solo, in occasione del nuovo singolo “Tu mí perdícíon”, Arisa ha spiegato ai propri follower che “il mio cuore ha attraversato un periodo molto duro per la prima volta nella vita, ho versato molte lacrime e combattuto con la fissa di un’idea che mi ha rubato il sorriso per mesi“.

Per poi aggiungere che questa fase è stata caratterizzata da “un pensiero circolare, fatto di notti insonni, come se avessi una febbre strana che mi ha tolto la fame e la voglia di tutto”. Potrebbe essere proprio questo alla base del dimagrimento di Arisa nel corso degli ultimi mesi? Ovviamente questo non ci è dato sapere, con la cantante che, come già detto, non ha fornito particolari dettagli in merito al segreto del suo dimagrimento.

