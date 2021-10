Essere felici mangiando è possibile, basta scegliere i cibi del buonumore. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo di quali si tratta.

A partire dal pane, passando per la pasta, fino ad arrivare a dolci e frutta, sono tante le pietanze in grado di deliziare i palati sia di grandi che di piccini. In effetti sugli scaffali dei supermercati troviamo tanti prodotti, disponibili in varie forme e dimensioni, grazie ai quali poter imbandire le nostre tavole. L’alimentazione, d’altronde, si rivela essere da sempre una parte importante della nostra vita.

Proprio ciò che mangiamo, infatti, contribuisce a fornire quelle fonti nutritive ed energetiche necessarie per affrontare la vita di tutti i giorni. A tal proposito bisogna sapere che vi sono 7 alimenti, in particolare, che contribuiscono a renderci più felici e allontanare la tristezza. Ma di quali si tratta? Entriamo nei dettagli e scopriamolo assieme.

Alimentazione, essere felici mangiando è possibile: il mood food che ci fa ritrovare il buonumore

L’alimentazione, come risaputo, si rivela essere, senz’ombra di dubbio, una parte importante della propria vita. Non solo perché in grado di fornirci le fonti necessarie per poter affrontare la vita di tutti i giorni, ma anche perché ci aiuta ad allontanare la tristezza. In tal senso, infatti, giungono in nostro aiuto gli alimenti ricchi di triptofano, che aiutano a migliorare l’umore, combattendo stress e ansia. Tra questi si annoverano:

Cioccolato fondente . In grado di stimolare la produzione di serotonina e di altri ormoni connessi all’attività emotiva, si presenta come il migliore antidepressivo naturale.

. In grado di stimolare la produzione di serotonina e di altri ormoni connessi all’attività emotiva, si presenta come il migliore antidepressivo naturale. Uova . Quest’ultime sono ricche di fosforo, calcio, ferro, ma anche vitamine K2, D e del gruppo B.

. Quest’ultime sono ricche di fosforo, calcio, ferro, ma anche vitamine K2, D e del gruppo B. Cereali . Farro, farina d’avena, farina di frumento integrale e miglio aiutano a migliorare il nostro umore.

. Farro, farina d’avena, farina di frumento integrale e miglio aiutano a migliorare il nostro umore. Legumi . Tra i migliori si annoverano fagioli e lenticchie in quanto sono quelle con il più alto contenuto di triptofano.

. Tra i migliori si annoverano fagioli e lenticchie in quanto sono quelle con il più alto contenuto di triptofano. Formaggi e latticini . Tra quelli in grado di allontanare la tristezza si citano in particolar modo il pecorino, il parmigiano e il grana.

. Tra quelli in grado di allontanare la tristezza si citano in particolar modo il pecorino, il parmigiano e il grana. Frutta . In particolare si consiglia di mangiare le banane e i datteri.

. In particolare si consiglia di mangiare le banane e i datteri. Frutta secca: mandorle, arachidi, anacardi e pinoli ci aiutano a combattere la tristezza.

Essere felici mangiando, quindi, è possibile. Basta prediligere il cosiddetto mood food e potremo finalmente allontanare da noi la tristezza.