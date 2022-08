Un’intera famiglia finisce in ospedale dopo aver bevuto acqua minerale. Si sospetta un’intossicazione alimentare.

Le indagini sono in fase di sviluppo per accertare la reale causa dell’intossicazione alimentare che ha colpito una famiglia di Rieti.

Una vicenda ancora tutta da chiarire quella che ha portato tutti i componenti di una famiglia in ospedale per una presunta intossicazione alimentare causata da una bottiglia di acqua minerale. I Carabinieri e gli organi competenti dell’ASL di Rieti stanno svolgendo le dovute indagini per accertare i fatti. La famiglia si è presentata al pronto soccorso della cittadina laziale nella serata del 6 agosto presentando stato febbrile e una chiara sintomatologia da intossicazione alimentare. I malori si sarebbero presentati subito dopo aver bevuto acqua oligominerale naturale di un marchio molto noto. Il prodotto si trova sugli scaffali di tutti i supermercati e, in questo momento, potrebbe trovarsi nelle case di tantissimi cittadini. La famiglia di Rieti non è l’unica vittima della presunta contaminazione. Altre persone si sono recate in ospedale con la stessa diagnosi per aver bevuto l’acqua acquistata nello stesso store.

Acqua minerale e intossicazione alimentare, qual è la situazione

I malcapitati fortunatamente non sono in pericolo di vita ma le indagini continuano per impedire che altri consumatori mettano in pericolo la salute. Sono in corso accertamenti sui lotti incriminati e i termini di conservazione dell’acqua minerale al fine di risalire all’esatta causa del quadro clinico-sintomatologico presentato dalle vittime coinvolte. I controlli verteranno, poi, sulla qualità dell’acqua e dovranno rivelare la reale connessione tra le bottiglie bevute e l’intossicazione alimentare.

Al momento il marchio coinvolto nell’indagine non è stato reso noto. Si attendono risposte ma si presume che possa trattarsi – secondo ultime indiscrezioni – dell’acqua Guizza. Solo pochi giorni fa, infatti, il Ministero della Salute ha comunicato il ritiro dal mercato di due lotti per la presenza di stafilococco. Al momento nessuna conferma, ribadiamo, ma solo voci di una possibile corrispondenza tra le due notizie.

I lotti ritirati dagli scaffali

Indipendentemente dalla reale relazione tra i lotti Guizza ritirati e l’intossicazione della famiglia di Rieti è bene ribadire quali sono i prodotti ritirati dal commercio per evitare episodi analoghi. I lotti incriminati sono 10LB2202A e 08LB2208A. I dati identificativi dei prodotti sono riportati sul sito del Ministero della Salute insieme ad una lunga lista di richiami alimentari.

Le avvertenze sono sempre le stesse. Non consumare l’articolo acquistato ma riportarlo al punto vendita per richiedere il rimborso senza dover presentare lo scontrino.