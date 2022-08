Gelato, svelato il nome del migliore in commercio: la verità che non ti aspetti

Tra i dessert più amati, sia da grandi che da piccini, sapete qual è il miglior gelato in commercio? Ecco di quale si tratta.

Siamo ormai giunti all’ottavo mese dell’anno, segnato come al solito dalle alte temperature tipiche della stagione estiva e la voglia irrefrenabile di andare in vacanza. Tra gli immancabili di tale periodo non si può non annoverare il gelato. Simbolo indiscusso dell’estate, ma ottimo in qualsiasi momento dell’anno, sono in tanti a non poter fare a meno di deliziare il proprio palato con un bel gelato.

Tra i dessert più amati, sia da grandi che da piccini, abbiamo già visto quanto bisogna spendere per il gelato più costoso al mondo? Oggi, invece, porremo la nostra attenzione su una classifica stilata da Altroconsumo in merito ai miglior gelati confezionati disponibili in commercio. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Gelato, svelato il nome del migliore in commercio: tutto quello che c’è da sapere

Vera e propria prelibatezza, tipica della stagione estiva, abbiamo già avuto modo di vedere assieme come, a differenza di quanto si pensi, non bisogna mangiare mai la punta di cioccolato del cono gelato preconfezionato.

Proprio soffermandosi su quest’ultimi, inoltre, interesserà sapere che Altroconsumo ha stilato una classifica in merito ai migliori gelati confezionati in circolazione. A tal fine l’associazione dei consumatori ha svolto dei test su ben centoquarantacinque gelati, prendendo in considerazioni diversi marchi, ma anche altri elementi come dimensioni e categorie.

Ponendo l’attenzione sul rapporto qualità / prezzo e sui valori nutrizionali, ad esempio, secondo Altroconsumo il miglior gelato confezionato disponibile in commercio è il mini cono alla panna Conad, il cui prezzo è pari a venticinque centesimi a porzione.

A seguire si annoverano il mini cono al cioccolato marca Conad; ma anche il mini biscotto Conad che si piazza in questa speciale classifica a pari merito con il cornetto Algida e il cono panna e cioccolato Coop.

Tra gli altri si annoverano poi il mini cono Esselunga e il sorbetto ai frutti di bosco Carrefour. A pari merito, inoltre, troviamo il biscotto “Pan di Stelle” Sammontana e lo stecco “Nuii” Algida. Quest’ultimo, interesserà sapere, acquistabile per un prezzo pari a novanta centesimi a porzione.