Cono gelato, attenzione, non mangiate la punta di cioccolato: il motivo che non ti aspetti

Brutte notizie per gli amanti della punta di cioccolato del cono gelato preconfezionato. Sembra infatti che possa far male alla salute e per questo motivo è opportuno non mangiarla. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

L’estate è finalmente arrivata, portando con sé le alte temperature tipiche della stagione e la voglia irrefrenabile di andare in vacanza. Tra gli immancabili di questo periodo, poi, non si può non annoverare il gelato. Simbolo dell’estate, ma perfetto in qualsiasi momento dell’anno, sono in molti a non poter fare a meno di deliziare il proprio palato con un buon gelato.

Valido alleato di piacevoli giornate in compagnia di amici e parenti, bisogna sapere che giungono, purtroppo, brutte notizie per gli amanti della punta di cioccolato del cono gelato preconfezionato. Questo in quanto in base ad alcuni studi non bisogna mangiarla. Ma per quale motivo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Cono gelato, attenzione, non mangiate la punta di cioccolato: tutto quello che c’è da sapere

Vera e propria prelibatezza, tipica della stagione estiva, abbiamo già visto quali sono i gelati più costosi al mondo, in grado di rimanere nella storia. Sempre in tale ambito, inoltre, interesserà sapere che, a differenza di quanto si pensi, non bisogna mangiare mai la punta di cioccolato del cono gelato preconfezionato. Ma per quale motivo?

Ebbene, a svelare il motivo per cui non si deve mangiare la punta di cioccolato del cono gelato preconfezionato ci ha pensato, nel 2016, Bert Weckhuysen, professore di Chimica inorganica e catalisi dell’Università di Utrect.

In particolare Weckhuysen, davanti a un pubblico e con tanto di schemi e modelli di molecole, ha posto l’attenzione sul fatto che proprio la punta di cioccolato del cono gelato preconfezionato sia ricco di acidi grassi saturi. Quest’ultimi, come noto, più dannosi per la salute. Proprio per questo motivo, nel caso in cui si decida di mangiare un cono gelato preconfezionato si consiglia di non mangiare la punta di cioccolato.