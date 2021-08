Tra i dessert più amati, sia da grandi che da piccini, sapete quali sono i gelati più costosi al mondo? Si tratta di cifre da capogiro.

Conosciuto in tutto il mondo, il gelato si rivela essere uno dei dessert più apprezzati, sia da grandi che da piccini. Alleato di piacevoli giornate in compagnia di amici e parenti, è molto amato soprattutto dai bambini. Simbolo dell’estate, ma non solo, sono in molti a non poter fare a meno di gustare una buona coppetta di gelato, in grado di donare un momento di dolcezza e freschezza davvero unico nel suo genere.

Oltre ai vari gusti che noi tutti conosciamo, però, bisogna sapere che vi sono alcuni tipi di gelato davvero esclusivi. A rendere questi gelati unici nel loro genere, come è facile intuire, è la ricercatezza negli ingredienti, tanto da renderli delle vere e proprie rarità. Il costo, infatti, dipende da vari fattori, come ad esempio il tipo di lavorazione e gli ingredienti utilizzati. Ma quali sono i gelati più costosi al mondo? Scopriamolo assieme!

Gelati più costosi al mondo: ecco di quali si tratta

Vera e propria prelibatezza, tipica della stagione estiva, il gelato è da sempre in grado di deliziare il palato sia di grandi che di piccini. Ma quali sono i gelati più costosi al mondo, in grado di rimanere nella storia? Ebbene, entrando nei dettagli si tratta dei seguenti:

1) Strawberries Arnaud, New Orleans, al costo di 1.23 milioni di euro.

2) Absurdity Sundae, aziendale, a 55.235 euro.

3) Frozen Chocolate Haute, New York, a 23 mila euro.

Questi sono i primi tre gelati più costosi al mondo, realizzati con ingredienti davvero unici nel loro genere. Ne è un chiaro esempio il gelato Frozen Chocolate Haute, al costo di 23 mila euro e ideato dagli chef di Serendipity 3 a New York. Alla base di questa prelibatezza si annoverano ingredienti come cacao, latte, panna montana e pezzi di tartufo, con aggiunta di cinque grammi di oro 23 carati. A far lievitare il costo di questo dessert anche il modo in cui viene presentato, ovvero in un calice d’oro tempestato di diamanti, con cucchiaino e braccialetto, entrambi in oro 18 carati.

Prodotto dalla Three Twins Ice Cream, il gelato Absurdity Sundae viene realizzato in presa diretta dall’azienda che usa il ghiaccio naturale prodotto dalla montagna. Ogni cliente, infatti, riceve un biglietto di prima classe per la Tanzania. Nell’offerta sono inclusi il soggiorno in un hotel di 5 stelle e una visita sul monte Kilimangiaro. Al primo posto il Strawberries Arnaud, a base di vaniglia con guarnizione di fragole, salsa al vino, panna, spezie e menta fresca. A rendere unico questo gelato è la presenza di un anello con diamante rosa da 4,7 carati.