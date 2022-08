Un lavoro da “36 mila euro a notte”, tre (semplici) requisiti: affrettatevi a candidarvi

Offerta di lavoro in un atollo delle Maldive, chi sta già preparando le valigie? Scopriamo i dettagli di questa incredibile occasione di cambiare la propria vita.

Cercasi un libraio per gestire una biblioteca di un resort alle Maldive. Gli amanti del mare e dei libri non devono far altro che inviare il curriculum.

Chiudete gli occhi e immaginate di trovarvi davanti all’incantevole mare delle Maldive, con un libro in mano e un lavoro retribuito in una piccola biblioteca. Ora aprite gli occhi e realizzate che questa immagine può avverarsi. Il lavoro dei vostri sogni è a portata di pochi click e a otto ore di distanza. Il resort di lusso a cinque stelle Soneva Fushi situato nell’atollo di Baa alle Maldive cerca una persona che si occupi di una piccola libreria in uno scenario da sogno.

L’idea di una biblioteca in stile Robinson Crusoe è nata nel 2018 come un servizio rivolto a chi intende passare parte delle vacanze a rilassarsi immerso nella lettura. Ogni anno viene scelto un nuovo libraio attraverso un bando. Il suo compito sarà quello di guidare i lettori verso la scelta del libro giusto da leggere e consentire loro di vivere un’esperienza unica immersi nella natura. Il lavoro verrà svolto da una suite di lusso dal costo di 36mila euro a notte.

Lavoro in un atollo delle Maldive, come candidarsi

Il candidato perfetto ama il mare, il sole, i libri ed è disposto a lavorare a piedi nudi per integrarsi perfettamente alla meravigliosa natura che lo circonda. È richiesta esperienza pregressa nel settore, capacità di intrattenimento e di interazione con gli ospiti del resort. Inoltre, è richiesta la conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

La persona che gestirà la libreria dovrà occuparsi anche del blog e dei canali social del Barefoot Bookseller. Nello specifico, dovrà trasformare la propria esperienza personale in un romanzo raccontando la vita di un libraio su un atollo delle Maldive. Un ulteriore compito sarà quello di organizzare seminari, conferenze, lezioni di scrittura creativa e biblioterapia.

Il prossimo libraio potresti essere tu!

Chi ha già vissuto l’avventura come libraio identifica questo lavoro come un sogno in cui si cammina a piedi nudi e si ha negli occhi il colore del mare. Vivere in un resort di lusso su un’isola verde senza preoccupazioni e paure non ha eguali. Aimée Johnson è la libraia del 2019 che ricorda con entusiasmo e felicità l’anno passato alle Maldive.

Per essere il prossimo candidato selezionato basterà inviare il curriculum entro il 13 agosto all’indirizzo di posta elettronica barefoot@ultimatelibrary.co.uk con un messaggio scritto rigorosamente in inglese. Oltre al cv occorrerà allegare una lettera di presentazione e una recensione di 150 parole di un libro letto recentemente.