L’isola più bella del mondo è più vicina di quanto si pensi: un’italiana ha tolto il primato a Maldive e Grecia

L’isola più bella del mondo si trova in Italia. Una rivista americana ha tolto il primato alle Maldive e alla Grecia per regalarlo ad un incantevole angolo del nostro mare.

Gli italiani hanno un altro motivo per essere orgogliosi della propria nazione. Un’isola dell’Italia è stata eletta come la più bella del mondo.

Siamo nel cuore dell’estate e i progetti sulle vacanze estive non mancano. I sogni degli italiani si riempiono di mete meravigliose tra mare, laghi, montagna, città europee o incantevoli territori oltreoceano. Eppure l’isola più bella del mondo l’abbiamo vicino casa nostra, nel Golfo di Napoli. Una nota rivista di viaggi americana, Travel + Leisure, ha incoronato Ischia come l’isolotto vincitore per bellezza surclassando le Maldive e le isole della Grecia. I risultati sono il frutto di un indagine di opinioni che ha coinvolto numerosi lettori. Nessun dubbio, Ischia merita il primato per fascino, incanto e meraviglia.

L’isola più bella del mondo è Ischia

Il sondaggio annuale di Travel + Leasure che raccoglie le opinioni degli utenti al fine di stilare la classifica delle isole più belle del mondo ha conferito il primato a Ischia. Le variabili considerate determinanti al fine di decretare il punteggio sono l’ospitalità degli abitanti, la natura e i paesaggi e le attrazioni offerte dalla meta. Le esperienze di viaggio degli utenti che hanno partecipato al sondaggio hanno riportato un’unica voce, la vacanza ad Ischia non ha eguali.

I colori dell’isolotto, i magnifici tramonti, il mare incantevole e la cordialità dei residenti hanno permesso ad Ischia di raggiungere un punteggio altissimo, 94.61 punti. Seguono le Maldive al secondo posto con 94.44 punti e Bali al terzo posto. Immediatamente sotto il gradino del podio Milos, in Grecia. La scelta di Ischia è stata quasi scontata grazie agli scorci pittoreschi, alle sorgenti termali e alle spiagge incontaminate che hanno fatto innamorare i turisti. Ma quali isole ha battuto?

La classifica della rivista americana

I primi quattro posti sono già stati svelati, Ischia, le Maldive, Bali e Milos. La classifica prosegue con le isole Figi, le Isole Galapagos, Phuket in Tailandia, Dominica, Boracay nelle Filippine e l’Isola di Cape Breton. All’undicesimo posto Palawan nelle Filippine seguita da Paros, le Azzorre, Phu Quok in Vietnam, Moorea nella Polinesia Francese, Cebu nelle Filippine e Ibiza. Continuiamo con Saint Vincent e Grenadine, Madera, Maui, Anguilla ai Caraibi e Creta. Chiudono la classifica Mackinac in Islanda, l’isola di Hawaii e Kiawah Island.