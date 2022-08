Lavoro, buone notizie in arrivo, Ikea assume in tutta Italia: le opportunità da non perdere

Ottime notizie in arrivo per le persone alla ricerca di un posto di lavoro. Ikea, infatti, assume personale in tutta Italia. Ecco le opportunità da non perdere.

Ikea è pronta a dare il via a una nuova ondata di assunzioni in Italia. Entriamo quindi nei dettagli per vedere tutto quello che c’è da sapere in merito e soprattutto quali sono le posizioni aperte.

Come recita l’articolo Uno della Costituzione del nostro Paese: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione“. L’attività lavorativa, d’altronde, ci consente di ottenere il denaro di cui necessitiamo per far fronte alle varie spese.

Ebbene, sempre per quanto riguarda il mondo del lavoro, inoltre, interesserà sapere che giungono ottime notizie per le persone alla ricerca di un impiego. Ikea, infatti, assume personale in tutta Italia. Entriamo quindi nei dettagli per vedere tutto quello che c'è da sapere in merito e soprattutto quali sono le posizioni aperte.

Lavoro, buone notizie in arrivo, Ikea assume in tutta Italia: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto, giungono buone notizie per coloro alla ricerca di un posto di lavoro. Ikea, infatti, è pronta ad assumere personale in tutta Italia, in diversi ambiti. Tra i profili ricercati, così come si evince dal sito della stessa Ikea, si annoverano ad esempio: addetti alle vendite, ma anche alla ristorazione e Customer Relations.

Tra gli altri, poi, si annoverano addetti ricevimento merci, ma anche vendita e progettazione e addetti alla logistica. Questi, è bene sottolineare, sono solo alcuni dei profili ricercati, con l’azienda che offre anche la possibilità a molti giovani di iniziare a muovere i primi passi nel mondo del lavoro attraverso vari stage disponibili su tutto il territorio.

Non resta quindi che dare spesso un’occhiata alla pagina dedicata alle carriere dell’azienda in questione per ottenere maggior delucidazioni in merito e inviare, se interessati, il proprio curriculum vitae, in vista delle prossime selezioni.