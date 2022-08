Una tempesta geomagnetica arriverà oggi sulla Terra: attenzione agli animali

L’arrivo di una tempesta geomagnetica è previsto oggi, 3 agosto, sul nostro pianeta. Gli effetti potrebbero essere molto rilevanti.

Scopriamo quali conseguenze aspettarci per l’arrivo di una tempesta geomagnetica di classe G1 previsto il 3 agosto 2022.

Gli scienziati dello Space Weather Prediction Center della National Oceanic and Atmospheric Administration hanno annunciato che a causa del plasma espulso da un buco coronale arriverà sulla Terra una tempesta geomagnetica. Oggi, 3 agosto, un flusso di vento solare giungerà violento contro il campo magnetico terrestre provocando questa tempesta di classe G1. La NOOA ha comunicato l’ubicazione di questo buco coronale, nell’emisfero meridionale del Sole, indicando come la direzione dell’espulsione del plasma sia proprio verso il nostro pianeta. I buchi coronali sono zone della corona solare fredde e scure che hanno gas elettrificato meno denso. Sono il punto di partenza delle linee del campo magnetico solare che si irradiano nello spazio e consentono alle particelle di plasma di fuoriuscire. Se l’espulsione avviene in direzione della Terra – come per i brillamenti – dopo giorni di viaggio il materiale può impattare con il campo magnetico terrestre creando una tempesta geomagnetica e le aurore boreali.

Tempesta geomagnetica, le conseguenze per gli animali

La tempesta geomagnetica prevista per oggi è di classe G1 ossia di livello più debole su una scala da G1 a G5. Di conseguenza l’impatto non dovrebbe avere conseguenze importanti sulle linee elettriche. Si potrebbero verificare piccoli disturbi nei satelliti ma nessun effetto grave. Più preoccupante è l’incidenza della tempesta sugli animali che migrano. Potrebbero, infatti, essere disturbati dall’evento e i loro comportamenti potrebbero subire alterazioni. I delfini, le balene e molti altri cetacei possono perdere l’orientamento a causa delle alterazioni del campo magnetico finendo per arenarsi sulle coste. Gli uccelli migratori, poi, sfruttano anch’essi il campo magnetico per spostarsi tra i continenti. La tempesta potrebbe causare disorientamento e difficoltà a continuare il volo.

Dove sarà possibile ammirare le aurore boreali

Il basso impatto della tempesta geomagnetica sulla Terra permette di preoccuparsi di meno per gli effetti negativi e concentrarsi su quelli positivi. Oggi, 3 agosto, saranno visibili le aurore boreali, spettacolari fenomeni ottici che appaiono dopo eventi di espulsioni di massa coronale. Le ultime aurore legate ad un evento del genere sono apparse lo scorso 20 luglio nel Michigan e nel Maine ma anche in Gran Bretagna e nel nord Europa. Oggi si potranno ammirare nuovamente per centinaia e centinaia di chilometri. Si creano, infatti, quando le particelle cariche elettricamente del vento solare entrano in contatto con le linee del campo elettrico e scorrono nella ionosfera dove incontrano atomi di gas atmosferici.