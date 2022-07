Tempesta solare, stavolta è più seria e non è finita: cosa potrebbe succedere nelle prossime ore

Gli effetti della tempesta solare potrebbero arrivare sulla Terra tra pochi giorni. Il pericolo è reale e l’emergenza non è finita.

Scopriamo cosa potrebbe ancora succedere nel nostro pianeta a causa della tempesta solare da qualche giorno imperversa.

Gli esperti hanno segnalato l’allerta per una tempesta solare lo scorso 19 luglio indicando come termine ultimo dell’evento il giorno 21 luglio. Eppure, l’emergenza per la Terra non è finita dato che gli effetti della tempesta solare si ripercuoteranno sul nostro pianeta per svariati giorni. Quando si scatenano questo tipo di tempeste, le onde di particelle molto energetiche comprimono il campo magnetico della Terra, per fortuna non in maniera eccessiva. Le conseguenze si avvertono soprattutto nel campo delle telecomunicazioni a causa del potenziale impatto sulle fluttuazioni delle reti elettriche. Potrebbe verificarsi il blocco di internet, i semafori potrebbero impazzire e la rete ferroviaria potrebbe avere numerosi disagi. Gli esperti sono preoccupati e la colpa è del Canyon of Fire.

Gli effetti della tempesta solare in arrivo a breve?

La tempesta solare in atto fino a ieri, 21 luglio, non è di entità estrema. La Terra si salva, dunque, dalla caduta di satelliti e dalla paralisi della rete Internet ma ci potrebbero essere altre conseguenze che preoccupano gli esperti. I venti solari in arrivo provengono dal Canyon of fire, un filamento di fuoco lungo più di 384 mila chilometri e profondo circa 20 chilometri. Il Canyon rilascia materiale solare in direzione della Terra, particelle di gas elettrificato – dette plasma – che seguendo il campo magnetico viaggiano lungo l’atmosfera solare.

Questi filamenti espulsi dal Canyon lanciano getti esplosivi di vento solare verso la Terra nel momento in cui collassano. Si tratta di vere espulsioni di massa che sebbene abbiano colpito il nostro pianeta fino a ieri, 21 luglio, potranno causare danni per diversi giorni ancora.

Cosa dobbiamo aspettarci

Le previsioni degli esperti parlano di improvvisi blackout, di problemi di comunicazione via radio e del segnale GPS. Potrebbero verificarsi, poi, disagi sulla rete internet e, ancora più grave, problematiche sulla rete ferroviaria. Sono segnalati possibili effetti della tempesta solare, poi, sui semafori che potrebbero andare in tilt causando incidenti.

Al momento le conseguenze a livello globale sono minime e si spera che continueranno ad essere tali nei prossimi giorni. L’entità dell’elettromagnetismo non elevata sta probabilmente salvando la Terra da ripercussioni più gravi. Al momento, dunque, possiamo goderci le magnifiche aurore boreali che l’evento sta provocando in varie zone del pianeta, dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna fino all’Asia.