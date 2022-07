Una tempesta solare sta scuotendo la Terra: cosa dobbiamo aspettarci?

Una tempesta solare potrebbe causare ripercussioni sulla Terra pari ad un rischio del 45%. L’allerta riguarda soprattutto il blocco di internet e il verificarsi di blackout.

Il National Oceanic and Atmospheric Administration ha emesso un preoccupante bollettino. Le conseguenze della tempesta solare in atto potrebbero rivelarsi gravi.

Il bollettino della National Oceanic and Atmospheric Administration annuncia un moderato rischio di possibile conseguenze per la Terra in seguito ad una tempesta solare in atto. La percentuale del 45% è, comunque, rilevante e gli abitanti del pianeta sono preoccupati per le ripercussioni. I disagi riguarderanno principalmente le telecomunicazioni a livello mondiale. Interferenze di varia tipologia e molteplici blackout potrebbero verificarsi nelle prossime ore. Causa di queste problematiche l’arrivo sul nostro pianeta di enormi bolle di radiazioni provenienti dal Sole che esplodono nello spazio ad altissima velocità quando le linee del campo magnetico del Sole si riorganizzano improvvisamente. Questa la definizione data dalla NASA ad una tempesta solare.

Tempesta solare, le conseguenze per il nostro pianeta

Le esplosioni di energia elettromagnetica sulla superficie del sole non hanno ripercussioni solo sulla stella più luminosa di tutte ma anche sul nostro pianeta. Le radiazioni rilasciate possono raggiungere la Terra e provocare conseguenze di vario genere. Se da una parte si assiste al fenomeno incantevole dell’aurora boreale, dall’altra parte si potrebbero verificare blackout e interferenze nella comunicazione di tutto il globo.

Le aurore boreali saranno visibili durante la giornata odierna nell’Asia del Nord, in Gran Bretagna e nel Nord Europa. Nei giorni scorsi un fenomeno simile è stato registrato in Canada, ad Alberta, in concomitanza con l’inizio della tempesta solare. Dato il caotico orientamento del campo magnetico interno alla tempesta, queste aurore si schiariranno nell’arco di 24 ore.

Gli effetti sulla tecnologia e le comunicazioni

Gli esperti indicano come conseguenze della tempesta solare problemi alle comunicazioni radio su diverse frequenze e ai GPS. In più, i ricercatori hanno avvisato di possibili disagi al segnale ferroviario con guasti di una certa rilevanza. La circolazione dei treni, potrebbe, dunque, essere paralizzata. Eventi metereologici come l’arrivo di radiazioni sulla Terra possono, infatti, indurre correnti elettriche e interferire con il normale funzionamento dei sistemi di segnalazione. Anche i semafori potrebbero impazzire con chiare conseguenze per automobilisti, motociclisti e pedoni. Al momento nulla di tutto questo si è verificato. Gli effetti dovrebbero terminare in giornata perciò la speranza è che i rischi ipotizzati continuino a non avverarsi.