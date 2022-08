Vuoi finalmente cambiare vita? Ebbene, ti interesserà sapere che vi sono ben dieci città che ti pagano per andarci a vivere. Ecco di quali si tratta.

Buone notizie per tutti coloro che desiderano dare una svolta alla propria esistenza. Vi sono, infatti, dieci città che ti pagano per trasferirsi e andarci a vivere. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Ormai da oltre due anni, purtroppo, ci ritroviamo a dover fare i conti con un contesto storico particolarmente complicato sia dal punto di vista delle relazioni sociali che economiche. Diversi, d’altronde, sono gli elementi che hanno un impatto negativo sulle nostre esistenze e sulle nostre tasche, come ad esempio l’aumento generale dei prezzi con rincari del 43%.

Sempre più famiglie, purtroppo, riscontrano delle serie difficoltà nel riuscire ad arrivare alla fine del mese. Proprio per questo motivo non stupisce che siano in tanti a voler andare altrove e dare finalmente una svolta alla propria vita. Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che vi sono ben dieci città che ti pagano per trasferirsi e andarci a vivere. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Vuoi cambiare vita? Ecco le 10 città che ti pagano per andarci a vivere: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già avuto modo di vedere assieme come, purtroppo, l’inflazione continui a segnare l’ultimo periodo, contribuendo a diminuire il nostro potere d’acquisto e a farci perdere soldi. Se tutto questo non bastasse, a peggiorare ulteriormente la situazione ci si mettono tutta una serie di altri fattori, come ad esempio le difficoltà che in molti riscontrano nel riuscire a trovare un posto di lavoro.

Proprio in tale contesto particolarmente complicato, quindi, non stupisce che siano in molti a voler dare una svolta alla propria esistenza, magari trasferendosi in un’altra città. A tal fine, pertanto, interesserà sapere che vi sono ben dieci città che ti pagano per trasferirsi e andarci a vivere. Ma di quali si tratta e come funziona?

Ebbene, come riportato da Esquire, vi sono diverse città nel mondo che offrono soldi a chi decide di trasferirsi. Dei veri e propri contributi a fondo perduto, che oscillano dai 2 ai 9 mila dollari, grazie ai quali poter pagare l’affitto nei primi mesi, ma anche le spese di trasloco e così via.

In particolare, per chi desidera trasferirsi negli USA, sono queste le dieci città che pagano coloro che decidono di prendere casa e vivere sul loro territorio. Ovvero:

Bemidji, nello stato del Minnesota; Bentonville, in Arkansas; Lincoln, in Kansas; Morgantown, nel West Virginia; New Haven, nel Connecticut; Newton, in Iowa; North Platte, in Nebraska; Topeka, in Kansas; Tulsa, in Oklahoma; West Lafayette, nell’Indiana.