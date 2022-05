Occhio al conto corrente, in quanto non perdere soldi per colpa di questa tassa è possibile. Ecco la soluzione che non ti aspetti.

Buone notizie per molti correntisti che potranno evitare di perdere soldi per colpa di una tassa occulta che colpisce i nostri risparmi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Alimentazione, vestiti, istruzione, bollette, tempo libero e tanto altro ancora. Sono davvero tanti i costi da dover fronteggiare e per cui si rivela necessario mettere mano al portafoglio al fine di sborsare il denaro necessario per acquistare i vari beni e servizi di nostro interesse. Una chiara dimostrazione di come i soldi si rivelino essere particolarmente utili in diverse circostanze, tanto da portare in molti a volgere sempre un occhio di riguardo al mondo dei risparmi.

Proprio in tale ambito, pertanto, si invita a prestare particolare attenzione al proprio conto corrente, in quanto si rischia di dover fare i conti con una stangata a causa di una tassa occulta. Ma di quale si tratta e soprattutto cosa fare per non perdere soldi per colpa di questa tassa? Entriamo quindi nei dettagli per vedere di cosa si tratta e soprattutto quello che c’è da sapere in merito.

Conto corrente, non perdere soldi per colpa di questa tassa è possibile: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già avuto modo di vedere come lasciare i propri soldi fermi sul conto corrente può rivelarsi spesso controproducente per via dei costi e dei rischi derivanti. Se tutto questo non bastasse, nel corso del 2022 ci si ritrova a dover fare i conti con una tassa occulta che finisce per pesare sulle nostre tasche. Si tratta in pratica dell’inflazione.

Proprio quest’ultima, purtroppo, continua a segnare l’ultimo periodo, contribuendo a diminuire il nostro potere d’acquisto, a fronte di un preoccupante aumento dei prezzi. Una situazione che non può passare di certo inosservata e per cui si rivela necessario intervenire, in modo tale da contrastare questo fenomeno.

A tal proposito ricordiamo che l’ISTAT ha attestato che nel nostro Paese, ad aprile 2022, l’inflazione è salita attorno al 6%. I soldi lasciati fermi sul conto corrente, però, non vengono rivalutati del 6%. Anzi, come già detto, a loro volta perdono potere d’acquisto, con l’inflazione che ricopre così il ruolo di tassa occulta dell’anno in corso.

Proprio per questo motivo si consiglia di optare per delle soluzioni alternative, grazie alle quali cercare di contrastare il preoccupante aumento dell’inflazione. A tal fine è consigliabile lasciare meno soldi possibili sul conto corrente, optando per altri strumenti che si rivelano utili a contrastare l’inflazione, quali ad esempio un conto deposito oppure altre forme di investimento a breve termine.

Tra le soluzioni più adottate, ad esempio, si annoverano gli investimenti in Buoni del Tesoro Poliennali italiani che consentono di ottenere una rivalutazione dei soldi investiti pari a quello dell’inflazione. Una valida soluzione, quindi, per non perdere soldi sul conto corrente per colpa di questa tassa occulta che continua purtroppo a pesare sulle nostre tasche.