Uomini e Donne, come partecipare al programma di Maria De Filippi e trovare l’anima gemella

Come fare per partecipare a Uomini e Donne, il noto programma condotto da Maria De Filippi, dove è possibile trovare la propria anima gemella?

Aperte le candidature per i casting della nuova edizione di Uomini e Donne, sia per il trono classico che quello over. Entriamo quindi nei dettagli per vedere come fare a partecipare al noto programma con al timone Maria De Filippi e tutto quello che c’è da sapere in merito.

Tra i programmi più conosciuti e seguiti del piccolo schermo nostrano, Uomini e Donne continua ancora oggi a destare l’interesse di una grande fetta di pubblico. Sono tanti, in effetti, i telespettatori che puntualmente si attaccano al televisore pur di vedere proprio il noto dating show di Canale 5. Il motivo? La curiosità di scoprire come si evolvono le storie dei vari protagonisti del programma targato Maria De Filippi.

A proposito di quest’ultimi abbiamo già visto assieme quanto guadagnano i tronisti di Uomini e Donne. Oggi, invece, ci soffermeremo sui casting. Sono aperte, infatti, le candidature per la nuova edizione, sia per il trono classico che per quello over. Entriamo quindi nei dettagli per vedere come fare a partecipare al noto programma con al timone Maria De Filippi e tutto quello che c’è da sapere in merito.

Uomini e Donne, come partecipare al programma di Maria De Filippi: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto sono aperte le candidature per i casting della nuova edizione di Uomini e Donne, sia per quanto riguarda il trono classico che quello over. Ma come fare a partecipare? Ebbene, a tal proposito interesserà sapere che molte delle trasmissioni di successo in onda su Canale sono prodotti dalla Fascino PGT S.r.l. Ovvero una società di produzione televisiva di proprietà della RTI e di Maria De Filippi.

Per poter partecipare ai provini di tali programmi, tra cui proprio Uomini e Donne, quindi, bisogna candidarsi attraverso il sito web di WittyTv. A tal fine è sufficiente cliccare sull’icona del casting di proprio interesse, ovvero se trono classico oppure quello over. Appare quindi un modulo online da compilare con i propri dati personali e da inviare. Il tutto ricordandosi di allegare anche una propria fotografia.

I provini, ricordiamo, sono aperti sia per il trono classico che per chi ambisce al trono over. Nel primo caso bisogna avere 18 anni compiuti entro l’inizio del programma, mentre per quanto riguarda il trono over bisogna aver compiuto almeno 35 anni, sempre entro l’inizio della trasmissione.