Uomini e Donne, quanto guadagnano i tronisti: non lo immaginereste mai

Quanto guadagnano i tronisti del programma Uomini e Donne? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Tra i programmi più apprezzati e seguiti del piccolo schermo italiano, sono in molti a voler sapere quanto guadagnano i tronisti di Uomini e Donne. Ecco le cifre che non ti aspetti.

In onda dal lunedì al venerdì, sono molti i telespettatori che puntualmente accendono il televisore pur di vedere Uomini e Donne. Tra i programmi più apprezzati e seguiti del piccolo schermo italiano, in effetti, sono in molti ad essere curiosi di scoprire come si evolvono le storie dei vari protagonisti del dating show targato Maria De Filippi.

Protagonisti indiscussi del programma, ovviamente, sono i tronisti e i corteggiatori alla ricerca dell’amore. Oltre all’aspetto sentimentale, però, non si può trascurare anche quello economico, con molti che si chiedono quanto guadagnino proprio i tronisti. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Uomini e Donne, quanto guadagnano i tronisti: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già visto assieme a quanto ammonti, in base alle indiscrezioni che circolano in rete, il cachet a puntata di Gianni Sperti e Tina Cipollari, ovvero i due opinionisti di Uomini e Donne. Sempre soffermandosi sul noto dating show targato Maria De Filippi, sono in molti a chiedersi quanto guadagnino i tronisti.

Ebbene, a tal proposito interesserà sapere che nel corso della loro partecipazione al programma non percepiscono compensi. Ma non solo, non possono essere molto attivi sui social e nemmeno fare sponsorizzazioni. In base al regolamento, comunque, a partire dal giorno dopo l’ultima puntata possono entrare in contatto con le agenzie e prendere parte a serate in discoteca.

Un’opportunità, quest’ultima, che permette loro, in base ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, di portare a casa dai tre mila ai cinque mila euro. L’importo del cachet, infatti, risulta differente a seconda della popolarità del personaggio.

Ma non solo, in molti vengono pagati anche per pubblicizzare prodotti di vario genere sui social, arrivando a guadagnare anche mille euro per uno scatto. Se tutto questo non bastasse, se è pur vero che non vengono pagati nel corso della loro partecipazione a Uomini e Donne, Mediaset garantisce loro un rimborso per le varie spese necessarie per viaggi, cene e così via.

Un’esperienza, quella a Uomini e Donne, che si rivela essere per molti un importante trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo e soprattutto per poter guadagnare delle cifre non indifferenti. Come già detto, comunque, è bene sottolineare che si tratta solo di indiscrezioni e cifre ipotetiche. Non sono mai giunte, infatti, conferme in merito da parte dei diretti interessati.