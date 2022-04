Protagonisti indiscussi del programma Uomini e Donne, ecco quanto guadagnano Tina Cipollari e Gianni Sperti. Svelate le cifre che non ti aspetti.

Noti per ricoprire ormai da anni il ruolo di opinionisti di Uomini e Donne sono in molti a chiedersi a quanto ammonti il cachet a puntata di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito.

Tra i programmi più apprezzati e seguiti del piccolo schermo italiano, Uomini e Donne continua ad attirare ogni anno l’interesse di una grande fetta di pubblico. In molti, infatti, sono curiosi di scoprire come si evolveranno le storie dei vari protagonisti del dating show targato Maria De Filippi.

Oltre ai vari tronisti e corteggiatori, ad attirare l’attenzione del pubblico sono i due noti opinionisti, ovvero Tina Cipollari e Gianni Sperti. In molti, in effetti, sono curiosi di conoscere qualcosa in più su di loro, come ad esempio a quanto ammonti il loro cachet a puntata. Entriamo nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Uomini e Donne, quanto guadagnano Tina Cipollari e Gianni Sperti: tutto quello che c’è da sapere

Come sovente accade quanto si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino i compensi di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Diverse le indiscrezioni che, ormai da anni, circolano in merito sul web.

Tra queste, ad esempio, quelle in base alle quali i due opinionisti guadagnerebbero dai mille ai due mila euro per ogni registrazione di Uomini e Donne. Non si fa, è bene sottolineare, riferimento alle singole puntate in onda, bensì a quelle registrate.

Quest’ultime, infatti, vengono registrate in un’unica giornata da circa tre ore, per poi essere spezzate quando vanno in onda. In media si dovrebbe trattare di cinque – sei registrazioni al mese. Ebbene, a porre di recente, nuovamente, l’attenzione sui guadagni di Gianni Sperti e Tina Cipollari ci ha pensato Diva e Donna.

Come si evince dal noto magazine, infatti: “Anche questa volta il condizionale è d’obbligo ma sembra proprio che le due stelle dello show prendano dai 2 mila ai 4 mila euro a registrazione“.

Delle cifre indubbiamente importanti che, è bene sottolineare, sono solo ipotetiche. Come già detto, infatti, si tratta solo di indiscrezioni e non sono mai giunte conferme in merito da parte dei diretti interessati.