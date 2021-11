Nota per essere una delle protagoniste indiscusse del programma Uomini e Donne, ecco quanto guadagna Tina Cipollari.

Nota al grande pubblico per essere una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne, Tina Cipollari riveste ormai da anni il ruolo di opinionista del programma targato Maria De Filippi. Tra i personaggi più amati del piccolo schermo, non stupisce che siano in molti ad essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Tina Cipollari: chi è, altezza, carriera

Nome: Maria Concetta Cipollari

Altezza: 165 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 14 novembre 1965

Luogo di nascita: Viterbo

Nata a Viterbo il 14 novembre 1965, Tina Cipollari, all’anagrafe Maria Concetta Cipollari, è alta 165 cm ed è del segno zodiacale dello Scorpione. Il suo debutto sul piccolo schermo risale al 2001, quando ricopre il ruolo di corteggiatrice prima e tronista poi del programma Uomini e Donne.

Qui riesce subito a farsi notare, tanto da ottenere in poco tempo una grande popolarità. Inizia quindi ad essere invitata in diversi programmi televisivi, come ad esempio Buona Domenica e il Maurizio Costanzo Show. Nel 2004 partecipa, in qualità di concorrente, al reality targato Rai “Il Ristorante“, con al timone Antonella Clerici, dove si classifica al secondo posto.

In seguito partecipa, in veste di ospite, a vari programmi televisivi, come ad esempio Domenica In e La vita in Diretta. Tra il 2005 ed il 2006 ha condotto, su una rete locale, il programma VipMania. Nel 2008 ritorna in Mediaset, questa volta come opinionista fissa del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi.

Il 2016 vede Tina Cipollari partecipare, in qualità di concorrente, alla quinta edizione del reality show Pechino Express, con al timone Costantino della Gherardesca, dove arriva in finale, classificandosi al quarto posto.

Sempre lo stesso anno, inoltre, ricopre il ruolo di giudice al programma Selfie – Le cose cambiano, condotto da Simona Ventura su Canale 5. Personaggio simbolo di Uomini e Donne, continua a ricoprire il ruolo di opinionista del programma targato Maria De Filippi.

Tina Cipollari: vita privata, ex, compagno, figli

Per quanto riguarda la vita privata, Tina Cipollari ha conosciuto nel 2002, proprio a Uomini e Donne, Chicco Nalli, detto Kikò. I due sono convolati a nozze nel 2005 e dalla loro storia d’amore sono nati tre figli maschi: Mattias nel 2003, Francesco nel 2006 e Gianluca nel 2007.

Nel 2018 Kikò e Tina Cipollari annunciano la separazione, riuscendo comunque a mantenere un ottimo rapporto. In seguito l’opinionista di Uomini e Donne intraprende una relazione con un imprenditore fiorentino, ovvero Vincenzo Ferrara. Sembra che la coppia si sarebbe dovuta sposare nel 2020, salvo poi decidere di porre fine alla loro storia.

Nell’ottobre del 2021, inoltre, nel corso di un confronto con Gemma Galgani, la Cipollari ha svelato di avere un nuovo amore. “La mia vita sentimentale va benissimo perché mi sono nuovamente fidanzata. Ti faccio presente che la relazione con l’uomo a cui ti riferisci è finita da parecchio tempo e, nel frattempo, mi sto rifacendo una vita con un altro uomo“, ha infatti svelato. Non sono però trapelate notizie in merito alla sua identità.

Tina Cipollari: quanto guadagna e patrimonio

Come sovente accade quanto si tratta di personaggi noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino i compensi e il patrimonio di Tina Cipollari. In base ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, comunque, sembra che la nota opinionista guadagni dai mille ai 2 mila euro per ogni registrazione di Uomini e Donne. Non si fa, sottolineiamo, riferimento alle singole puntate in onda, ma appunto a quelle registrate.

Quest’ultime, infatti, vengono registrate in un’unica giornata da due/tre ore, per poi essere spezzate quando vanno in onda. In media si tratta di 5 – 6 registrazioni al mese, con l’opinionista che porterebbe così a casa tra i 10 e 12 mila euro al mese. Come già detto, comunque, si tratta solo di indiscrezioni e non sono mai giunte conferme in merito da parte della diretta interessata.

Tina Cipollari: Instagram

Tra i personaggi del piccolo schermo più conosciuti e apprezzati, Tina Cipollari è molto seguita anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove vanta tantissimi follower.