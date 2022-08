Lidl, tutti in fila dal 1° agosto: dalla scuola all’abbigliamento occhio alle super offerte

Dalla scuola all’abbigliamento, ancora una volta Lidl stupisce i propri clienti con delle offerte davvero incredibili. Ecco di quali si tratta.

Tutti in fila dal 1° agosto da Lidl che con il nuovo volantino propone dei prezzi davvero incredibili in diversi settori. A partire dalla scuola fino ad arrivare all’abbigliamento, in effetti, vi è l’imbarazzo della scelta. Entriamo quindi nei dettagli per vedere entro quando poter approfittare di questi prezzi imbattibili e tutto quello che c’è da sapere in merito.

L’estate come ogni anno ha portato con sé le alte temperature tipiche della stagione e il desiderio irrefrenabile di trascorrere dei giorni di relax, possibilmente al mare mentre si viene baciati dal sole. Nonostante i giorni di meritato riposo, però, vi sono alcune cose che non possono essere rimandate, come ad esempio la spesa.

Proprio quest’ultima, purtroppo, ultimamente finisce per pesare gravemente sul bilancio delle famiglie italiane a causa del preoccupante aumento generale dei prezzi che riduce il nostro postere di acquisto. Da qui la decisione di molti di volgere un occhio di riguardo al mondo del risparmio, al fine d mettere qualche euro in più da parte. In tale ambito, pertanto, interesserà sapere che giungono buone notizie da Lidl.

Qui infatti, a partire dal 1° agosto, sarà possibile beneficiare di tante e incredibili offerte in diversi settori. A partire dall’abbigliamento, passando per gli alimentari, fino ad arrivare agli articoli per hobby e all’abbigliamento, infatti, vi è solo l’imbarazzo della scelta. Entriamo quindi nei dettagli per vedere entro quando poter approfittare di questi prezzi imbattibili e tutto quello che c’è da sapere in merito.

Lidl, tutti in fila dal 1° agosto, occhio alle super offerte: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già avuto modo di vedere assieme quali sono i supermercati più economici del nostro Paese, tra cui si annovera Lidl. Ebbene, proprio quest’ultimo, interesserà sapere, stupisce ancora una volta i propri clienti con delle offerte davvero incredibili che saranno disponibili con il volantino valido a partire dal 1° agosto. Ma di quali si tratta?

Ebbene, come riportato su Informazione Oggi, sono diversi i prodotti alimentari di marca scontati, ma anche articoli per la scuola, per hobby, tempo libero e non solo. Soffermandosi sul reparto Alimentari, ad esempio, troviamo tanta frutta e verdura a partire da 0,99 euro. Prezzi interessanti anche nel reparto Pane & Co. con proposte di prodotti vegani o ai cereali a prezzi ribassa

Da non dimenticare poi l’ampia varietà di carne proposta a prezzi davvero convenienti. Basti pensare alla Grigliata Mista Pollo/Suino in offerta a 6,99 euro per 950 grammi. Oppure tagliata di petto di pollo scontata del 21% e Hamburger di Black Angus Irlandese a 1,99 euro per una confezione da 180 grammi. Interessanti sconti nel reparto Salumi, oltre ad uno speciale Birre “Green”, con sconti che oscillano dal 20 al 25%

Lidl, super offerte nel reparto abbigliamento, scuola e non solo

Sempre a partire dal 1° agosto, inoltre, il nuovo volantino di Lidl propone prezzi imbattibili per quanto riguarda capi di abbigliamento per tutta la famiglia. Ad esempio è possibile acquistare T-shirt Uomo Donna a partire da 4,99 euro, Shorts Donna a 9,99 euro e bermuda Uomo a 12,99 euro. Per quanto riguarda la moda Bambino 1-6 anni, inoltre, è possibile acquistare ad esempio il pigiama estivo a 4,99 euro.

Da non dimenticare, poi, le offerte nel reparto scuola che permetteranno di risparmiare un bel po’ di euro in vista dell’inizio in programma a settembre. A tal proposito, ad esempio, interesserà sapere che è possibile acquistare Agende/Diari Scolastici a 4,99 euro, oppure l’astuccio a tre Cerniere Frozen, Spiderman, Minions e Spirit a 17,99 euro.

Per chi desidera dedicarsi alla casa o al giardino, inoltre, a partire dal 4 agosto è possibile acquistare da Lidl diversi strumenti e attrezzi a prezzi incredibili, come ad esempio banco per Seghetto Alternativo a 19,99 euro, oppure un set Trapano Avvitatore Ricaricabile “Parkside” a 89 euro.

Diversi, come è possibile notare, sono i prodotti messi in vendita da Lidl a prezzi scontati. Non resta quindi che consultare il volantino di Lidl per sapere quali sono le altre offerte proposte e acquistare tutto ciò di proprio interesse a prezzi davvero imbattibili.