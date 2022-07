Vacanze, dall’ombrellone all’albergo, occhio al portafoglio: la verità che non ti aspetti

A partire dall’ombrellone, passando per l’albergo fino ad arrivare al ristorante, quanto costano davvero le vacanze? Ecco la verità che non ti aspetti.

Andare in vacanza porta con sé anche dei costi non indifferenti. Se poi si considerano i recenti aumenti, ecco che la situazione peggiora. Ma quanto dovranno pagare gli italiani per andare in ferie? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Siamo ormai giunti alla fine del settimo mese dell’anno in corso che, come al solito, ha portato con sé le alte temperature tipiche della stagione estiva e il desiderio di trascorrere dei giorni di vacanza, magari al mare mentre si viene baciati dal sole. Allo stesso tempo, però, non si può negare come le vacanze portino con sé anche dei costi non indifferenti, tanto da portare in molti a rinunciarci.

Basti pensare a come molti rischino di dover fare i conti con un vero e proprio salasso per via dell’aumento del costo degli ombrelloni. Se poi si considerano i recenti aumenti, ecco che la situazione peggiora ulteriormente. Ma quanto dovranno pagare gli italiani per andare in ferie nel 2022 e a quanto ammontano gli aumenti? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Vacanze, dall’ombrellone all’albergo, occhio ai costi e al portafoglio: tutto quello che c’è da sapere

A partire dall’ombrellone, passando per l’albergo fino ad arrivare al ristorante, quanto costano davvero le vacanze in Italia nel 2022? Ebbene, in base ai dati resi noti da Demoskopika e riportati da Il Sole 24 Ore, sembra che circa la metà degli italiani non ha rinunciato alle vacanze.

Proprio i costi per quest’ultime, però, sono notevolmente aumentati. Basti pensare che, come si evince da una simulazione di Federconsumatori, una famiglia composta da due adulti e due minori può addirittura spendere circa 4.849,52 euro per una settimana di vacanza in una zona balneare. Ovvero ben il 16,8% in più rispetto all’anno scorso.

Aumentano anche i prezzi, con rincari pari al 7,8%, per chi decide di andare in montagna. Allo stesso tempo il prezzo aumenta del 15,6% per chi, invece, preferisce andare in crociera.

Vacanze, occhio ai costi: dai trasporti al cibo preoccupante aumento dei prezzi

Aumenti non indifferenti, a cui si aggiungano anche quelli per i trasporti. Basti pensare che in base a quanto si evince dai dati Istat, soltanto a giugno del 2022 il prezzo dei voli è aumentato del 90,4% rispetto al 2021. Ma non solo, si registra un aumento del 18,7% per i traghetti e del 35,55% per il noleggio auto e il car sharing.

Da non dimenticare, poi, gli aumenti registrati anche negli alberghi, così come per quanto riguarda il cibo. In quest’ultimo caso, secondo l’Istat, si registra un aumento del 4,5% su base annua. Una situazione che non passa di certo inosservata, con il preoccupante aumento generale dei prezzi che purtroppo continua ad avere un impatto negativo sulle nostre tasche anche in vacanza.