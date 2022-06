Vacanze, occhio al salasso sotto l’ombrellone: quanto ci costerà andare al mare quest’anno

Non passa inosservato l’aumento di prezzo degli ombrelloni che finisce, inevitabilmente, per pesare sulle nostre tasche. Ecco quanto ci costerà andare al mare quest’anno.

Brutte notizie per molti di coloro che desiderano andare in vacanza in quanto rischiano di dover fare i conti con un vero e proprio salasso per via dell’aumento del costo degli ombrelloni. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

L’estate è alle porte e pertanto cresce sempre di più il desiderio di staccare finalmente un po’ la spina dai vari impegni della vita quotidiana in modo tale da poter trascorrere dei momenti all’insegna del relax in compagnia delle persone che più amiamo. A tal proposito abbiamo già visto come, grazie ad alcuni semplici trucchi, sia possibile andare in vacanza ad agosto senza spendere cifre da capogiro.

Un aspetto, quest’ultimo, che non può essere di certo trascurato, soprattutto considerando l’aumento di prezzo degli ombrelloni. Una situazione che finisce, inevitabilmente, per pesare sulle nostre tasche, con molti che rischiano di dover fare i conti con un vero e proprio salasso. Ma quanto ci costerà andare al mare quest’anno? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Vacanze, occhio al salasso sotto l’ombrellone: cosa c’è da aspettarsi

Abbiamo già detto che giungono pessime notizie per molti di coloro che desiderano andare in vacanza in quanto rischiano di dover fare i conti con un vero e proprio salasso per via dell’aumento del costo degli ombrelloni. Come riportato su Informazione Oggi, in effetti, diverse sono le denunce da parte delle associazioni dei consumatori in merito ai preoccupanti rincari che si registrano nell’ultimo periodo e che finiscono per pesare sul bilancio delle famiglie.

Entrando nei dettagli, così come si evince dall’ultimo report pubblicato da Consumerismo, per una giornata al mare nel corso del 2022 ci si ritroverà a spendere fino al 30% in più. Se nel 2019 trascorrere una giornata al mare costava circa 100 euro, nel 2022 il costo è pari ad almeno 144 euro.

Per capire l’entità degli aumenti con cui ci si ritrova a dover fare i conti, basta pensare che solamente il prezzo di ombrelloni e sdraio è aumentato del 20%. Come calcolato sempre da Consumerismo, il costo per una famiglia di quattro persone è pari, in media, ad almeno 30 euro al giorno per ombrellone e lettini. Tale costo può salire fino a 150 euro nelle strutture considerate di lusso.

Ma non solo, il prezzo di un caffè o comunque più in generale di una bevanda al bar è aumentato di almeno il 10%. Se poi si cita anche il caro carburante, ecco che è facile intuire come per molti andare in vacanza quest’anno si rivelerà, purtroppo, essere un vero e proprio salasso.