Eccezionale partenza del Bonus psicologo. In poche ore si esaurisce un terzo dei fondi a disposizione, la domanda va inoltrata il prima possibile.

Chi intende usufruire del Bonus psicologo deve inviare la domanda prima che le risorse si esauriscano.

Sono bastate poche ore per assistere ad un boom di domande di accesso al Bonus psicologo. Su 16 mila richieste totali che potranno essere soddisfatte con i fondi a disposizione ne sono già arrivate 4.584. Ciò a sottolineare le conseguenze psicologiche che la pandemia ha avuto sugli italiani. Il Bonus nasce, infatti, per dare la possibilità ai cittadini meno abbienti di recarsi da un professionista per rimarginare le ferite inferte dal Covid 19. Due anni e mezzo di paure, di perdite, di restrizioni hanno portato tante persone a isolarsi, a perdere fiducia nelle persone e nella società. Nei giovani è mancata un’importante fase di socializzazione, la spensieratezza e l’incontro con compagni e professori a scuola. Tutto questo si traduce in problematiche psicologiche che necessitano di essere affrontate e il Bonus psicologo ricopre proprio questa funzione.

Bonus psicologo, è il momenti di inviare la domanda

Il termine ultimo dell’inoltro della domanda di accesso all’agevolazione è il 24 ottobre ma i fondi stanziati sono solo 10 milioni di euro e potrebbero finire in fretta. Niente perdite di tempo, dunque, occorre agire utilizzando il portale dell’INPS. La procedura prevede l’accesso alla sezione “prestazioni e servizi”, poi a “servizi” e, infine, a “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. Per accelerare l’iter si può scrivere nella barra di ricerca “non pensionistiche” in modo tale da raggiungere subito l’ultimo step.

Per entrate e richiedere il Bonus sarà necessario avere le credenziali digitali come lo SPID, la Carta di Identità elettronica oppure la Carta Nazionale dei Servizi. Il sistema richiederà di specificare se la domanda è per sé o per conto terzi. Si proseguirà con la compilazione della domanda indicando l’ISEE che servirà per definire l’importo spettante.

Il valore della prestazione

I richiedenti con ISEE fino a 15 mila euro riceveranno 600 euro (circa 12 sedute), tra 15 mila e 30 mila euro riceveranno 400 euro e tra i 30 mila e i 50 mila euro otterranno 200 euro. Per sperare di accedere al Bonus psicologo occorre inviare al più presto la domanda dato che le richieste verranno processate seguendo l’ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento dei fondi. A parità di tempistiche di inoltro, il Bonus verrà erogato a chi presenta un reddito più basso.

Il Codacons ha lanciato una critica alla misura e alla sua struttura. L’ISEE elevato raccoglie una platea di beneficiari troppo ampia. Un abbassamento della soglia permetterebbe a chi ha reale bisogno di aiuto dopo la pandemia e un reddito basso da non potersi permettere di pagare autonomamente le sedute di evitare di rimanere escluso dalla prestazione. 16 mila beneficiari sono pochi considerato il fatto che tra questi sono inclusi anche i cittadini che non hanno problemi economici.