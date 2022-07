Eurospin lancia la sua linea di abbigliamento, tutti in fila per scarpe e vestiti: da quando saranno disponibili

By

Importanti novità da Eurospin che lancia la sua linea di abbigliamento. Tutti in fila per scarpe e vestiti? Ecco da quando saranno disponibili.

Eurospin è pronta a stupire i suoi clienti, e non solo, con la sua collezione di vestiti e scarpe. Ma dove e soprattutto da quando sarà possibile comprarli? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

L’estate è arrivata e finalmente è possibile staccare qualche giorno la spina per andare al mare e trascorrere dei bei momenti all’insegna del meritato relax. Proprio con l’arrivo dei mesi estivi, inoltre, sono in arrivo anche delle importanti novità. Quest’ultime, interesserà sapere, giungono da Eurospin.

Proprio come Lidl, infatti, anche Eurospin ha deciso di stupire i propri clienti lanciando una sua linea di abbigliamento. Vestiti e scarpe che saranno presto disponibili, con molti che si chiedono dove e quando poterli comprare. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Eurospin lancia la sua linea di abbigliamento, tutti in fila per scarpe e vestiti? Ecco cosa c’è da aspettarsi

In un momento storico difficile come quello attuale, caratterizzato da un preoccupante aumento generale dei prezzi, sono in molti a volgere un occhio di riguardo al mondo del risparmio. A tal proposito, in effetti, abbiamo già avuto modo di vedere assieme quali siano i supermercati più economici del nostro Paese, tra cui si annovera Eurospin.

Proprio quest’ultimo, come già detto, ha deciso di stupire i propri clienti lanciando una sua linea di abbigliamento. Vestiti e scarpe che saranno presto disponibili, con molti che si chiedono dove e quando poterli comprare. Ebbene, come si evince dal sito ufficiale della stesa catena, la capsule abbigliamento Eurospin 2022 sarà disponibile a partire dal 1° agosto 2022.

Sui social sono già disponibili le prime immagini, con la stessa catena che ha voluto sottolineare come il suo look si ispiri a “quello dei tennisti anni ’80, ma è perfettamente calato nella contemporaneità, dove l’abbigliamento sportivo non è limitato ai campi di gioco“.

Eurospin lancia la sua linea di abbigliamento, tutti in fila per scarpe e vestiti come accaduto con Lidl?

Una novità che non passa di certa inosservata e che sembra destinata ad attirare in particolare l’interesse di più giovani. Una decisione che ricalca quella presa da Lidl due anni fa, con molti che si chiedono se anche i capi d’abbigliamento e scarpe Eurospin saranno in poco tempo introvabili.

Ovviamente non è possibile dare una risposta a priori. Non resta quindi che attendere il prossimo 1 agosto, quando scarpe e vestiti delle capsule abbigliamento Eurospin 2022 saranno disponibili in tutti gli store della nota catena.

A partire dalle felpe fino ad arrivare agli accessori, come marsupio o cappellino con la visiera, interesserà sapere, si avrà davvero l’imbarazzo della scelta. Tutti, come è facile immaginare, con i colori che da sempre contraddistinguono l’insegna di Eurospin, ovvero il bianco, il giallo e il blu.