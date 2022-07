Lidl, tutti in fila da lunedì 18 luglio: c’è uno ‘speciale’ che piacerà a milioni di italiani

Ancora una volta Lidl stupisce i propri clienti con delle offerte davvero incredibili e questa volta, grazie allo “Speciale Grigliata”, anche molto gustose.

L’estate è arrivata portando con sé le alte temperature tipiche della stagione e il desiderio di trascorrere dei giorni di relax, possibilmente al mare mentre si viene baciati dal sole. Ma non solo, l’estate è anche tempo di gustose e abbondanti grigliate in compagnia di amici e parenti. Momenti all’insegna del gusto, con delle vere e proprie prelibatezze in grado di deliziare il palato sia di grandi che di piccini.

Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che ancora una volta Lidl stupisce i propri clienti con delle offerte davvero incredibili e questa volta, grazie allo “Speciale Grigliata“, anche molto gustose. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli per vedere entro quando poter approfittare di questi prezzi imbattibili e tutto quello che c’è da sapere in merito.

Lidl, caccia all’offerta con lo “Speciale Grigliata”: tutto quello che c’è da sapere

In un periodo storico come quello attuale, segnato da un preoccupante aumento generale dei prezzi, non crea stupore il fatto che siano in tanti a volgere un occhio di riguardo al mondo del risparmio. Proprio in tale ambito, pertanto, abbiamo già avuto modo di vedere assieme quali siano i supermercati più economici del nostro Paese, tra cui si annovera Lidl.

Proprio Lidl stupisce ancora una volta i propri clienti con delle offerte davvero incredibili e questa volta, grazie allo “Speciale Grigliata“, anche molto gustose. Il volantino in questione, infatti, presenta delle offerte su tutto ciò che è necessario per preparare una gustosa grigliata.

Basti pensare che sarà possibile acquistare delle costine di suino a 3,39 euro per una confezione da 600 grammi. Ma non solo, una confezione con due hamburger da 100 grammi costa 1,19 euro, mentre una confezione da 300 grammi di arrosticini di suino con peperoni costa 2,69 euro.

Come non annoverare poi il reparto frutta e verdura con l’uva bianca Mazzarrone IGP per un prezzo pari a 2,79 per una confezione da un chilogrammo, così come l’insalata gentile al costo di 0,69 euro al pezzo. Oltre al reparto grigliata, infatti, ci sono tanti altri prodotti e reparti con prezzi davvero incredibili.

Diversi, d’altronde, sono i prodotti che è possibile acquistare da Lidl a prezzi scontati. Non resta pertanto che consultare il volantino di Lidl per sapere quali sono le altre offerte proposte e acquistare tutto quello di proprio interesse a prezzi da urlo.

Il tutto, ovviamente, ricordandosi che non si tratta di offerte illimitate. Il volantino “Speciale Grigliata”, infatti, è valido dal 18 al 24 luglio. Meglio quindi affrettarsi in modo tale da poter acquistare tutto ciò che si desidera per fare una grigliata con i fiocchi.