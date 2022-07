Bonus senza ISEE, cogliamo al volo le occasioni del mese di luglio 2022

Pronti per scoprire tutti i Bonus senza ISEE attivi nel mese di luglio? Vediamo quante occasioni di risparmio ancora non conosciamo.

La lista dei Bonus richiedibili senza alcun vincolo ISEE è lunga. Scopriamo quali sono e i requisiti richiesti per l’accesso.

Il Governo eroga numerosi Bonus dedicati principalmente alle persone in difficoltà. Si tratta di aiuti selettivi volti a sostenere la parte di popolazione economicamente più fragile. Di conseguenza, l’accesso alle misure è riservato a chi rispetta un determinato limite ISEE. Questo vincolo esclude tante famiglie da diverse agevolazioni ma, fortunatamente, ne esistono molte altre che non annoverano l’ISEE tra i requisiti richiesti. Siamo pronti proprio per scoprire la lista del Bonus senza ISEE attivi nel mese di luglio 2022.

Tra i Bonus senza ISEE l’Assegno Unico Universale

Da marzo le famiglie con figli a carico ricevono l’Assegno Unico Universale, una misura che raccoglie diversi Bonus per la famiglia e gli assegni familiari attivi fino al 31 dicembre 2021. L’accesso è riservato ai nuclei familiari con minorenni a carico, maggiorenni fino a 21 anni che seguono un percorso universitario, un tirocinio oppure un corso formativo e figli con handicap di qualsiasi età. Tutte le famiglie possono accedervi indipendentemente dall’ISEE. L’indicatore, però, servirà per definire l’importo spettante. Il valore determinerà, infatti, il posizionamento in una fascia precisa a cui corrisponde una determinata somma a figlio. Si va da un massimo di 175 euro per un ISEE inferiore a 15 mila euro ad un minimo di 50 euro per chi ha ISEE superiore a 40 mila euro.

Bonus asilo nido

Un Bonus richiedibile senza ISEE che permette di ammortizzare le spese di rette per asili nido pubblici o privati. Possono richiederlo le famiglie con figli di età compresa tra 0 e 3 anni. L’ISEE aiuterà a definire l’importo spettante ossia 1.500 euro per ISEE oltre i 40 mila euro, 2.500 euro per ISEE compreso tra 25 mila e 40 mila euro e 3.500 euro per ISEE inferiore a 25 mila euro. I nuclei con figli affetti da patologie croniche potranno utilizzare il Bonus per l’assistenza domiciliare. Le spese coperte sono quelle effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

Bonus cultura senza ISEE

I nati nel 2003 possono richiedere il Bonus cultura. L’importo erogato sarà di 500 euro e il termine ultimo di presentazione della domanda è il 31 agosto 2022. La somma potrà essere spesa entro il 28 febbraio 2023 per acquistare libri, biglietti per musei, teatri, DVD. Per richiedere il Bonus sarà necessario essere in possesso di SPID o di Carta di Identità Elettronica.

Bonus rottamazione TV e Bonus TV

Saranno attivi fino al 31 dicembre 2022 il Bonus rottamazione TV e il Bonus TV. Parliamo di misure attivate dal Governo per aiutare economicamente i cittadini ad affrontare una spesa necessaria a causa dell’introduzione del nuovo standard di digitale terrestre. Il Bonus rottamazione prevede uno sconto del 20% per un massimo di 100 euro sull’acquisto di una TV di ultima generazione a fronte della rottamazione del vecchio apparecchio. Il Bonus TV, invece, eroga 30 euro di sconto per l’acquisto di un decoder compatibile.

Bonus mobili senza ISEE

Altro Bonus senza ISEE è il Bonus mobili ed elettrodomestici per l’acquisto di nuovo arredamento per la casa e di elettrodomestici dalla classe energetica elevata (superiore a A+). La misura prevede la detrazione del 50% suddivisa in dieci rate di uguale importo. La spesa massima è di 10 mila euro, inclusi trasporto e montaggio dei mobili. Nel 2023 e ne 2024 il tetto massimo si abbasserà fino a 5 mila euro.