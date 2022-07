Totti e Ilary Blasi, impero milionario da dividere: l’accordo dopo l’addio

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la fine del loro matrimonio e ora la coppia si ritrova a dover fare i conti anche con la divisione di un impero milionario.

È finita la storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi che tra immobili e partecipazioni societarie hanno un vero e proprio impero da spartire. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Attraverso un doppio comunicato rilasciato all’Ansa, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Una notizia che ha sconvolto un po’ tutti, con l’ormai ex coppia formata dal calciatore e dalla conduttrice che ora dovrà fare i conti anche con la separazione del loro patrimonio milionario.

Tra immobili e partecipazioni societarie, in effetti, hanno un vero e proprio impero da spartire. A tal proposito sembra che Francesco Totti e Ilary Blasi abbiano già trovato un accordo in merito a come dividere i loro beni. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Totti e Ilary Blasi, impero milionario da dividere: le indiscrezioni

Come noto Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la fine del loro matrimonio e ora la coppia si ritrova a dover fare i conti anche con la divisione di un impero milionario. In base alle indiscrezioni disponibili in merito, così come riportate da Tgcom24, sembra che la coppia abbia giù trovato un accordo, senza andare in Tribunale.

In particolare lei dovrebbe restare assieme ai figli nella villa all’Eur, con l’ex calciatore che dovrebbe versare ogni mese un assegno di mantenimento a diversi zeri. A proposito di quest’ultimo, però, non sono trapelate cifre e non sono disponibili informazioni in merito.

Ma non solo, sempre l’ex calciatore dovrebbe provvedere a liquidare alla nota conduttrice le partecipazioni societarie. A Francesco Totti, invece, dovrebbero rimanere la villa a Sabaudia oltre ad altre proprietà. Essendo in separazione dei beni, poi, a ognuno resteranno ovviamente le rispettive proprietà.

Come già detto, comunque, è bene sottolineare, si tratta solo di indiscrezioni e non sono disponibili informazioni certe in merito agli accordi presi da Francesco Totti e Ilary Blasi dopo la fine del loro matrimonio.